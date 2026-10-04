富邦投信橫掃指標台灣年度基金17項獎項 ETF、主動基金多元實力獲肯定

第十屆「指標台灣年度基金大獎」，富邦投信一舉榮獲17項獎項，得獎版圖橫跨ETF、主動式基金、多重資產及固定收益等領域，從台灣、美國到新興市場均有基金獲獎，展現富邦投信長期深耕投資研究、產品布局及資產管理的多元實力。

富邦投信長期深耕資產管理市場，旗下產品與投資團隊多年來屢獲國內外專業機構肯定，迄今累積獲獎已逾235座。此次再獲17項大獎，不僅反映旗下產品線布局廣度，更彰顯投資團隊橫跨不同市場、資產類別與投資策略的專業管理能力，持續以研究實力與長期績效累積市場肯定。

本屆獎項中，富邦投信ETF產品線表現亮眼，包括006208、0052、00662及00885，分別獲得「最佳台灣股票ETF發行商傑出表現獎」、「最佳科技主題ETF發行商傑出表現獎」、「最佳美國股票ETF發行商傑出表現獎」、「最佳新興市場ETF發行商傑出表現獎」，從台股核心配置、科技產業主題、美國大型科技到新興市場，展現完整的ETF產品布局。

其中，006208除獲發行商獎項外，更獲「最佳表現ETF大獎－台灣股票同級最佳獎」；固定收益ETF同樣有所斬獲，00694B、00695B，以及00785B等債券ETF基金，分別拿下美國固定收益、美元政府固定收益及美元企業固定收益等類別的同級最佳獎，反映富邦投信ETF布局由股票延伸至債券市場，提供不同市場環境下的多元配置工具。

主動式基金方面，富邦新台商基金表現突出，不僅獲得「最佳基金公司大獎－台灣中小型股票傑出表現獎」，同時拿下「最佳表現基金大獎－台灣中小型股票同級最佳獎」及「最佳表現定期定額基金大獎－台灣中小型股票同級最佳獎」，一次囊括三項肯定，凸顯投資團隊在台股企業研究、選股及長期投資管理上的成果。

多重資產領域亦為本屆獲獎重點。富邦台美雙星多重資產基金A類型(美元) 獲「最佳基金公司大獎－平衡型股債混合傑出表現獎」；富邦AI智能新趨勢多重資產型基金A類型(美元) 則獲「最佳基金公司大獎－積極型股債混合同級最佳獎」。此外，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金N類型(人民幣) 更同時獲得「最佳表現基金大獎－新臺幣平衡型股債混合同級最佳獎」及「最佳表現定期定額基金大獎－新臺幣平衡型股債混合同級最佳獎」，展現多重資產投資團隊在跨市場、跨資產配置上的管理能力。

除投資績效與產品布局外，富邦投信在永續投資領域亦獲得肯定。富邦台灣公司治理100 ETF一舉拿下「永續性獎項－最佳盡職治理大獎同級最佳獎」及「最佳揭露大獎同級最佳獎公司Level」，反映富邦投信持續將ESG理念融入投資流程、盡職治理及資訊揭露，並落實機構投資人的責任。

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