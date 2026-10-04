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主動式ETF上周TOP10加碼台塑化1.2萬張最多 金融股高達五檔

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股主動式ETF規模持續成長，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，台塑化（6505）獲得1.2萬張加碼榮登第一，其次是台新新光金（2887）6,312張，第三名的聯電（2303）有5,465張。不過加碼力道比起上周明顯增強，前十名加碼都超過3,000張。

加碼四到十名分別是台泥（1101）、元大金（2885）、凱基金（2883）、兆豐金（2886）、華新（1605）、永豐金（2890）、友達（2409）。產業來看，主動式ETF加碼明顯仍偏防禦，金融股高達五檔，傳產股有三檔，電子股僅兩檔。

主動野村台灣50 ETF（00985A）經理人林浩詳表示，台股創高背後，企業營收與獲利成長是重要支撐。野村投信內部股票池預估，2026年企業EPS年增率已上修至77.3%，連續第九個月上修，儘管短線仍可能受到利率與國際政經消息干擾，後市觀察重點仍在企業訂單能見度，以及獲利成長能否持續支撐市場評價。

林浩詳指出，展望第4季，傳統電子旺季與AI伺服器出貨動能可望相互支撐，輝達（NVIDIA）新平台預計10月進入大量量產階段，伺服器滑軌、光通訊、CCL及散熱等供應鏈已出現單月營收加速成長跡象，後續表現值得期待。放眼2027年，四大雲端服務供應商資本支出預估上看1兆美元，可望持續挹注AI供應鏈成長動能。在算力需求擴張與產品規格升級趨勢下，看好具備技術門檻、客戶優勢及產品升級能力的次產業龍頭，有機會將產業需求轉化為中長期獲利成長。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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