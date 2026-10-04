上周三大法人買超ETF前十大有高達九檔主動式 第一名就有48萬張

上周台股上漲0.9%，收在48,475點。觀察三大法人ETF買盤，高達九檔被主動式包辦，不過不僅限於台股，有三檔是海外主動式ETF，另外有一檔是海外被動式ETF，上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），有48.1萬張，其次是主動統一台股增長（00981A），有13.9萬張，第三名是主動復華未來50（00991A）有11.0萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為主動復華全球50（00409A）、主動凱基台灣（00407A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動統一全球創新（00988A）、主動安聯美國科技（00402A）、元大納斯達克精選（009820）、主動群益台灣強棒（00982A）。僅前三名買超張數超過10萬張，雖然同樣少了一個交易日，但買超力道較前一周降溫。

凱基台灣TOP50（009816）ETF研究團隊表示，台灣出口已連續34個月正成長，由電子產業領軍，金融產業做後盾，台股企業獲利連番創高，央行更上修2026年經濟成長率。

四大CSP業者財報即將出爐，財報將成判讀AI半導體評價是否重估的風向球，凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊指出，預期後續行情將由個別產業與龍頭股財報主導，10月底財報與AI變現率能否延續強勢將是觀察指標。美國公債殖利率持續高檔情況下，預期金融市場波動難免，類股輪動快速，位居AI供應鏈關鍵地位的台股，仍將是投資市場重中之重，可透過打包一籃子龍頭企業的市值型台股ETF，定期定額長期投入，掌握台股長線成長契機。

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