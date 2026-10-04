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本周九檔債券ETF將除息 預估年化配息率介於5%~10.47%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
本周有九檔債券ETF即將除息，都是月配型，預估年化配息率5%~10.47%不等。圖／AI生成
本周有九檔債券ETF即將除息，都是月配型，預估年化配息率5%~10.47%不等。圖／AI生成

CMoney統計，本周有九檔債券ETF即將除息，都是月配型，預估年化配息率5%~10.47%不等。在報酬率方面，則以非投資等級債及短天期債券ETF表現最佳，顯示非投等債、短債較不受利率變動影響。

美國聯準會（Fed）9月重啟升息，最新點陣圖也顯示利率路徑大幅上修，突顯高利率環境將維持更久。法人指出，此時債市操作應以債息為優先考量，這讓擁有優異收益水準的債券ETF成為市場焦點。

在這九檔本周將除息的債券ETF中，以主動聯博全球非投（00984D）的年化配息率10.47%最高，其次是群益優選非投等債（00953B）ETF的8.45%。00984D今年2月掛牌以來，已配息六次，每次都配發0.085元，每次的年化配息率也都超過10%。

以今年以來的績效來看，則是00953B上漲3.3%最優，其次是群益ESG投等債0-5（00985B）上漲2.12%居次。00984D自2月掛牌以來，也有1.4%的漲幅。至於其他將於本周除息的債券ETF，多為10年期以來長天期債券ETF，今年以來都是負報酬。

00953B經理人李忠泰表示，中東地緣政治風險推升油價走高，使利率易升難降，市場隨之波動加劇。不過，非投等債具備較短的存續期間、較高的票息收益兩大防禦優勢，受利率波動影響有限。

李忠泰指出，目前景氣溫和、企業獲利亮眼，可支撐非投等債基本面穩健，因而吸引資金持續湧入。整體來看，在目前通貨膨脹與升息雜音的干擾下，非投等債適合投資人持有，以兼顧穩健現金流需求與波動控管。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 債券 除息 配息 美國聯準會

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