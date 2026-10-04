AI產業正從硬體建置邁向商業應用落地 新募ETF鎖定軟體平台與應用

過去兩年台股喜迎AI熱潮，漲幅大多集中在晶片、伺服器等硬體供應鏈。富蘭克林華美投信表示，AI產業現階段正從硬體建置邁向商業應用落地，未來企業營收成長的關鍵，在於算力能否有效轉化為服務收入與獲利，建議投資人應同時布局軟體平台與應用服務，才能完整掌握AI產業長期成長動能。

順應AI成長趨勢，富蘭克林華美投信推出FT核心AI電力算力（009831），將於10月5日至8日展開募集，並預計29日正式掛牌。這檔ETF追蹤「Solactive核心AI電力算力科技指數」，從能源基礎建設、運算硬體、軟體平台到應用服務，提供投資人一次布局全球AI核心供應鏈的工具。

FT核心AI電力算力經理人江明鴻指出，台股投資人過去兩年主要受惠於硬體供應鏈表現，但AI下半場將進入商業變現階段，軟體平台與應用端的投資價值日益提升。對已布局台股AI硬體的投資人而言，現階段應考慮補足軟體與應用端配置，才能掌握AI從建置到變現的完整商機。

江明鴻表示，009831採四大領域固定配置，能源與基礎設施占40%、硬體占20%、軟體占20%、應用占20%，配置策略有別於市場多數AI主題ETF偏重硬體製造，而是兼顧AI產業鏈上中下游，從基礎建設到商業變現完整覆蓋。

在標的篩選上，009831聚焦已開發市場，排除中國大陸掛牌公司，採精細產業分類篩選與AI高度相關企業，成分股涵蓋能源供應商伊頓、卡梅科、中電控股、關西電力，科技龍頭微軟（Microsoft）、Alphabet、輝達（NVIDIA）、博通，及應用端代表特斯拉（Tesla）等50檔個股，投資區域橫跨美、加、港、日，單一持股上限10%，有助分散風險。

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