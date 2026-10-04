快訊

選情冷「韓流」來加溫！韓國瑜助陣李四川 板一造勢破4萬人

亞運／初估選手可獲國光獎章獎金1億8915萬 較上屆寒酸近1億

沈伯洋哭了 滅火器一開唱…講稿全忘「想不起來要講什麼」

聽新聞
0:00 / 0:00

AI產業正從硬體建置邁向商業應用落地 新募ETF鎖定軟體平台與應用

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

過去兩年台股喜迎AI熱潮，漲幅大多集中在晶片、伺服器等硬體供應鏈。富蘭克林華美投信表示，AI產業現階段正從硬體建置邁向商業應用落地，未來企業營收成長的關鍵，在於算力能否有效轉化為服務收入與獲利，建議投資人應同時布局軟體平台與應用服務，才能完整掌握AI產業長期成長動能。

順應AI成長趨勢，富蘭克林華美投信推出FT核心AI電力算力（009831），將於10月5日至8日展開募集，並預計29日正式掛牌。這檔ETF追蹤「Solactive核心AI電力算力科技指數」，從能源基礎建設、運算硬體、軟體平台到應用服務，提供投資人一次布局全球AI核心供應鏈的工具。

FT核心AI電力算力經理人江明鴻指出，台股投資人過去兩年主要受惠於硬體供應鏈表現，但AI下半場將進入商業變現階段，軟體平台與應用端的投資價值日益提升。對已布局台股AI硬體的投資人而言，現階段應考慮補足軟體與應用端配置，才能掌握AI從建置到變現的完整商機。

江明鴻表示，009831採四大領域固定配置，能源與基礎設施占40%、硬體占20%、軟體占20%、應用占20%，配置策略有別於市場多數AI主題ETF偏重硬體製造，而是兼顧AI產業鏈上中下游，從基礎建設到商業變現完整覆蓋。

在標的篩選上，009831聚焦已開發市場，排除中國大陸掛牌公司，採精細產業分類篩選與AI高度相關企業，成分股涵蓋能源供應商伊頓、卡梅科、中電控股、關西電力，科技龍頭微軟（Microsoft）、Alphabet、輝達（NVIDIA）、博通，及應用端代表特斯拉（Tesla）等50檔個股，投資區域橫跨美、加、港、日，單一持股上限10%，有助分散風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

平台 ETF 軟體 台股 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI下半場不只拚晶片！009831一次布局電力、算力到應用…搶攻「AI變現」商機

009831採「4：2：2：2」…AI從晶片走向電力、軟體！不押單一產業

AI進入「下半場變現期」！009831鎖定電力、軟體與應用 採4：2：2：2布局

009831鎖定AI「五層蛋糕」！10元發行價…打包全球50檔AI龍頭與40％電力供應鏈

相關新聞

上周三大法人買超ETF前十大有高達九檔主動式 第一名就有48萬張

上周台股上漲0.9%，收在48,475點。觀察三大法人ETF買盤，高達九檔被主動式包辦，不過不僅限於台股，有三檔是海外主動式ETF，另外有一檔是海外被動式ETF，上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），有48.1萬張，其次是主動統一台股增長（00981A），有13.9萬張，第三名是主動復華未來50（00991A）有11.0萬張。

本周九檔債券ETF將除息 預估年化配息率介於5%~10.47%

CMoney統計，本周有九檔債券ETF即將除息，都是月配型，預估年化配息率5%~10.47%不等。在報酬率方面，則以非投資等級債及短天期債券ETF表現最佳，顯示非投等債、短債較不受利率變動影響。

AI產業正從硬體建置邁向商業應用落地 新募ETF鎖定軟體平台與應用

過去兩年台股喜迎AI熱潮，漲幅大多集中在晶片、伺服器等硬體供應鏈。富蘭克林華美投信表示，AI產業現階段正從硬體建置邁向商業應用落地，未來企業營收成長的關鍵，在於算力能否有效轉化為服務收入與獲利，建議投資人應同時布局軟體平台與應用服務，才能完整掌握AI產業長期成長動能。

00406A怎操作？20％賣買權收權利金、搭20％多方台指期 網熱議：大跌怎麼辦

00406A掛牌後規模快速成長，採約20%賣出買權、20%多方台指期搭配主動選股，配息與大跌風險引發網友討論。

TISA基金規模一年將破百億…0050連結基金占逾五成 指數投資最受青睞

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度推動滿一年，定期定額長期投資概念持續擴散。根據投信投顧公會統計至8月底，TISA級別基金整體規模已叩關百億，其中0050 ETF連結基金TISA級別*占比逾半，市值型指數投資最受TISA申購青睞。

台股5萬點要來了？他賠錢畢業又想「借錢進場」 網友急勸：不如買ETF

台股高點引發5萬點熱議，曾賠錢離場的網友想借錢進場，遭PTT網友提醒恐是FOMO，並建議改買ETF。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。