TISA基金規模一年將破百億…0050連結基金占逾五成 指數投資最受青睞

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度推動滿一年，定期定額長期投資概念持續擴散。根據投信投顧公會統計至8月底，TISA級別基金整體規模已叩關百億，其中0050 ETF連結基金TISA級別*占比逾半，市值型指數投資最受TISA申購青睞。

0050代表市值型ETF長期成長潛力，深受投資人重視，且近年主要權值股資金行情顯著，帶動台灣50指數表現。根據Bloomberg資料，台灣50指數在短、中、長期含息報酬率均領先加權股價報酬指數，至2026年9月底近一年領先約10.3個百分點，近三年領先約79.7個百分點，近十0年更擴增至164個百分點。

元大投信表示，0050 ETF連結基金是目前TISA級別基金中，唯一的市值型指數投資商品，其績效高度貼合0050，無人為選股風險，具備與時俱進台灣產業發展、不錯過市場行情的優勢。據晨星(MorningStar)統計至8月底，0050為台灣股票型基金中，近三年報酬風險比（夏普值）第一，即在同樣單位風險下，報酬表現超越所有台股主被動基金。

持續建議距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，以及正著手為小孩進行存股的父母，可透過0050、0050 ETF連結基金及早建立投資規劃，盡可能擴大時間複利優勢。

針對相關投資議題，元大投信將於2026台灣周系列活動，11月5日（周四）下午2點在台北漢來飯店舉辦「翻轉台股未來：TISA 全民理財與市場解密」論壇。論壇中將由元大投信董事長劉宗聖與台股基金團隊，透過產業趨勢分析、市場展望與投資策略分享，協助投資大眾瞭解台灣產業競爭優勢及長期資產配置觀念。

「翻轉台股未來：TISA 全民理財與市場解密」論壇報名資訊

 報名網址：https://yuantafunds.surveycake.biz/s/XpG3m

 報名時間：即日起至席次額滿截止

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