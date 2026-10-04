兆豐00996A首次配息0.73元 年化配息率制霸全場衝破20%

以預估年化配息率來看，10月配息超過20％的台股ETF包括群益半導體收益（00927）、兆豐電子高息等權（00943）、台新台灣半導體30（00904）、主動兆豐台灣豐收（00996A）等，另中信成長高股息（00934）、台新AI優息動能（00962）、中信台灣智慧50（00912）、台新台灣IC設計（00947）等四檔也超過19％。

兆豐投信旗下的首檔主動式ETF—兆豐台灣豐收正式迎來掛牌以來的首次配息開獎。根據最新公告，預估每股配發金額為0.73元，若以9月30日收盤價14.48元推算，單季殖利率直接衝上5.04%，換算年化配息率亦高達約20.16%，表現相當亮眼，讓引領期盼的投資人直呼「配得很有感」。這次除息日訂於10月19日，想要參與首次領息的投資人，最晚需在10月16日買進，收益分配發放日則為11月6日。

00996A採取每季配息機制，作為新型態的主動式ETF，其投資策略打破傳統被動追蹤指數的限制。該基金由經理團隊主動操盤，精選30至50檔台股上市市值前150大與上櫃前50大的豐收型企業，整體持股主要集中於當前最具成長動能的半導體與電子零組件產業，例如，台積電（2330）、聯發科（2454）、臻鼎-KY（4958）、台達電（2308）等。透過精選大型權值股搭配量化模型主動靈活動態調整（追求α超額收益）的策略，不僅能全面捕捉半導體、AI核心供應鏈的爆發期行情，更能兼顧收益需求。

根據ETF理財專家指出，00996A自2026年3月底掛牌上市以來，受惠於AI巨浪帶動的企業獲利暴發，成立以來績效已大漲超過45%，資本利得表現優異。在首次收益評價中就大方配出0.73元，完美演繹主動操盤「賺價差又能領高息」的雙重優勢。面對科技股震盪，這種以主產業與具穩定現金流的指標大廠為基底的主動型配置，更具備隨市況汰弱留強的防禦力，符合台股投資人「不能沒有台積電，但又想追求超額報酬」的長線存股策略。

市場ETF觀察家進一步分析，主動式ETF已成為台股市場的新寵兒，00996A聚焦具備高市占率與深厚競爭力的豐收型龍頭企業，不只能掌握產業上游穩定的獲利成長，更能透過經理人主動挖掘具潛力的次產業潛力黑馬。對於希望在科技成長波段中建立被動收入現金流、同時又想降低被動指數盲點的投資人而言，00996A是目前台股市場中「進可攻、退可守」的全新主動型投資利器。

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