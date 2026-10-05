股市新手4個月「0050→正2→00998A」！倒賠10％崩潰：是不別動最好？

投資新手頻繁換股，反而可能讓自己愈來愈焦慮。一名網友在Dcard分享，自己今年5月底才開證券戶，原本只是想定期定額買元大台灣50（0050），沒想到開始看投資YouTube影片後，操作愈來愈積極，短短4個多月就從0050換到元大台灣50正2（00631L），再轉進主動復華金融股息（00998A），如今帳面反而虧損約10%，讓他開始反省是不是「什麼都不要做」反而比較適合自己。

原PO回憶，6月中曾把所有閒錢All in 0050，當時成本約105元；後來接觸到00631L元大台灣50正2，7月中乾脆把0050全部賣掉、全數轉進00631L，沒想到買進隔天就遇上大跌，7月底一度虧損約30%。直到8月底台股回升，他才將00631L全部賣出，最後小賺離場。

經歷正2劇烈波動後，原PO決定改找自己認為波動較小的方向，最後看上00998A，並將賣掉00631L的資金全部轉入。不料9月初進場後，又碰上金融股走弱，目前00998A帳面虧損約10%。回頭看到0050持續走高，也讓他開始後悔，直言如果當初買進後一路抱到現在，就不會像現在一樣忙了一圈還在虧損。

原PO坦言，這4個多月最大的問題可能就是「太常換來換去」，不只績效沒有變好，生活也開始受到影響，上班會偷看股票，下班、假日又不斷觀看股票相關影片，甚至形容自己已經「搞到精神衰弱」。如今他又萌生認賠00998A、重新換回0050的想法，但也擔心再次重演追著市場換標的的循環。

留言區則有人點出，原PO除了頻繁換標的，另一個問題是每次幾乎都選擇重壓，導致沒有太多資金可以在下跌時調整；也有網友認為，00998A集中金融相關標的，與0050的配置本來就不同，不應只因短期漲跌反覆切換。至於原PO最後提出「00998A續抱一年、直接刪APP」的想法，也有網友認為可以減少頻繁操作，但究竟該留00998A還是換回0050，留言仍有不同看法。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。