快訊

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

房仲拿李多慧當賣點招攬「當鄰居」 網炸鍋經紀公司嚴正發聲

這縣市全台「最老」！每4人一位長者 房仲曝1現象日益嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

手握40萬「不知道怎麼投資」！他上網求救 網點名0050、台積電

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO手握40萬元且已有緊急備用金，卻不知道該如何開始投資理財，因此上網向網友求助。圖／聯合報系資料照片
原PO手握40萬元且已有緊急備用金，卻不知道該如何開始投資理財，因此上網向網友求助。圖／聯合報系資料照片

存到40萬元後，該放銀行還是開始進股市？一名網友在Dcard理財板發文表示，目前手上有40萬元，卻不知道該如何投資理財，因此上網詢問其他投資人的做法，希望找到適合自己的方向。

面對有人詢問是否已經準備緊急備用金，原PO則回應「有啦，緊急備用當然有」，意味這筆40萬元並非他唯一可以應急的資金。不過原PO並未進一步透露年齡、收入、投資期限及能承受多少虧損，因此留言區也出現不同建議。

其中有網友直接點名0050、台積電及00631L等標的，認為如果要投入股市可以從這些方向研究；另有人表示，如果追求較簡單的方式，會選擇一次投入0050，若對個股較熟悉則考慮台積電。

不過也有人提出不同意見，認為40萬元如果沒有其他資金規劃，也可以先放在銀行，不一定急著投入股市。雖然原PO隨後表示自己已有緊急備用金，但這筆資金究竟能承受多少市場波動，仍是進場前需要考量的問題。

整串討論雖然不長，卻呈現新手拿到第一筆可投資資金時常見的選擇：有人偏好0050等ETF，有人直接選擇台積電，也有人認為不必急著進場。至於原PO最後會如何配置40萬元，目前並未進一步透露。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00985A「0050升級版」有多強？詹璇依：累積報酬126%、配息率估18％

00935選股像「大隊接力」！只挑科技強棒 研發占營收須逾2％

「四貸同堂」要被管了？金管會否認：從未有管制 10月底跨業信用查詢仍上路

台股開戶1476萬人創高！每5人近1人不到30歲 網：小學生都在聊股票

相關新聞

手握40萬「不知道怎麼投資」！他上網求救 網點名0050、台積電

網友手握40萬元求投資建議，Dcard留言點名0050、台積電，也有人建議先放銀行，原PO尚未透露最終配置。

盲猜台光電、欣興誰先漲停？009828包辦三國龍頭：告別追高被洗出場

台股今（5）日在資金全面回流電子與AI族群帶動下強勢上攻，其中PCB上游關鍵材料銅箔基板（CCL）族群成為盤面最強焦點，台光電與台燿雙雙攻上漲停，反映市場對第四季旺季行情的期待。隨著資料中心規模持續擴大，800G、1.6T交換器及新一代AI伺服器陸續導入，高速PCB材料的重要性大幅提升。其中，高階CCL已成為決定訊號傳輸效率的核心關鍵，高速、低損耗材料需求明顯升溫。

00935選股像「大隊接力」！只挑科技強棒 研發占營收須逾2％

野村投信表示，00935每年兩度篩選成分股，要求研發費用占營收逾2%，聚焦科技強棒，跟進PC、手機至AI趨勢。

急著還清房貸反成窮忙族！40年期月省2萬買0050...資產狂甩20年期3700萬

買房向銀行申請貸款時，房貸年限該選20年還是40年？多數傳統觀念常認為「無債一身輕」，能盡快還清就別拖，避免讓銀行多賺數百萬元利息。 然而，理財貸款專家「Ziv學長」指出，房貸決策不該只狹隘地比較「總繳利息多寡」，本質上應將房貸利息視為向銀行「租用資金的成本」，善用拉長年限所釋放的現金流與時間複利，才是拉開資產差距的核心關鍵。

不畏市場震盪 9月仍有37檔債券ETF受益人逆勢成長

群益投信債券ETF研究團隊分析，儘管受市況震盪影響，不過9月仍有37檔債券ETF受益人逆勢成長，其中以具高息收優勢的非投等債人氣最旺，整體增加5,865人。

00985A「0050升級版」有多強？詹璇依：累積報酬126%、配息率估18％

00985A動態汰弱換強並布局市值51至150名個股，累積報酬126%；10月改半年配，估年化配息率18%，10/16最後買進日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。