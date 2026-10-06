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90萬本金存5年「年領24萬」！傳產族曬持股 00919、0056成兩大主力

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO從90萬元本金開始存股，歷經5年多累積，目前股息達年領24萬元，平均每月約2萬元。記者許正宏／攝影
原PO從90萬元本金開始存股，歷經5年多累積，目前股息達年領24萬元，平均每月約2萬元。記者許正宏／攝影

薪水不高，也能靠時間慢慢把股息現金流堆起來？一名從事傳產工作的網友在Dcard分享，自己5年多前從90萬元本金開始存股，由於本業月收入不高，沒辦法像其他人每月有5萬元以上薪水可以投入，因此一路替自己設定「月領5000元、1萬元、1.5萬元」等階段目標，直到今年10月終於達成年領24萬元，相當於平均每月2萬元的股息目標。

從原PO曬出的持股來看，配置相當分散，其中以高股息ETF張數最多，包括00919持有31張、0056持有20張，另外還有00878；市值及科技型ETF則持有0050共5張、009816共2張、00935共1.9張，另外還有00927及00685L。個股部分則包括台積電1070股，以及中信金2500股、國泰金1350股、元大金1250股，與他所說的「高股息＋市值型＋金融股＋台積電」配置相符。

原PO表示，投資過程會參考不同財經網紅與專家的觀點，再將自己認為不錯的標的慢慢買進。經過5年多持續投入，以及將領到的股息再投入後，才逐步把現金流提高到現在的水準。不過達成原本設定的目標後，他反而開始迷惘，接下來究竟該繼續存到平均月領2.5萬元，甚至進一步挑戰3萬元？

不少網友看完後替原PO打氣，有人分享自己當初同樣把「年配息相當於每月加薪2萬元」設定為第一階段目標，達成後再依現金流需求決定下一步；也有人表示「不用迷惘，就繼續存吧」，分享自己也是從每月2萬元一路增加到5萬元、6萬元，仍持續累積中。

也有網友提出另一種思路，如果目前平均每月2萬元的現金流已經足夠，可以思考調整後續配置，例如增加市值型資產；若仍希望提高被動收入，則繼續朝下一階段目標前進。原PO自己則表示，不會用過去配息率直接推算ETF未來能配多少，比起預測配息，更重要的是「盡量留在場上」，避免因市場大跌而退出，繼續用時間累積資產。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00919群益台灣精選高息ETF基金 0050元大台灣50 00927群益台灣半導體收益ETF 00685L群益臺灣加權正2 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 中信金

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