存到50萬想單筆00830！又遇「擬1拆5」慌問：分割前後何時買？

好不容易存到人生第一筆50萬元，該繼續放定存，還是一次投入ETF？一名網友在Dcard發文表示，自己希望開始透過投資加快資產累積速度，研究後看上國泰費城半導體（00830），原本還在等待進場時機，沒想到近期正好碰上00830啟動分割投票，反而讓第一次投資的他更不知道該怎麼買。

原PO表示，目前00830一張價格約9萬多元，如果未來成功一拆五，粗估一張可能降至約1.8萬元左右。他因此陷入三選一：要在確定分割前直接All in 50萬元、先買一部分等分割後再加碼，還是乾脆等分割完成後再一次投入？由於這是第一次拿這麼大筆資金進股市，也讓他坦言「說不害怕、不緊張是不可能的」。

至於ETF分割，原PO爬文後理解，主要是調整每單位價格並增加持有單位數，整體資產價值不會因為分割本身直接增加，但他仍疑惑，持有單位數增加後，未來是不是能因此領到更多配息。這也成為留言區討論焦點，有網友直接表示「分割與你買進沒有關聯」，也有人提醒，分割本身不會讓資產變多，不應單純把是否分割當成進場依據。

對於一次投入50萬元，多數留言反而把焦點放在原PO能否承受波動。有人建議先投入一部分、剩下慢慢買；也有人認為，可以預留部分現金，等分割後再分批進場。另有持有00830的網友分享自身經驗，曾經歷套牢，提醒費半相關商品波動不小，如果打算長期投資，就要先思考自己能接受多大的價格起伏。

也有網友認為，如果本來就是長期投資，其實不用太糾結究竟要在分割前或分割後買，因為沒有人知道短期價格會怎麼走，比較重要的是先決定投入比例與分批規則。對於第一次拿50萬元進場的原PO，留言區較多聲音並非猜測分割前後哪個價格比較划算，而是提醒他先搞清楚自己的資金用途與風險承受程度，再決定要不要一次All in。

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