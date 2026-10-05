00406A規模愈大愈難操作？投資人解「80＋20＋20」策略 點台灣選擇權痛點

主動中信台灣收益（00406A）近期因Covered Call策略受到討論，一名PTT網友進一步研究其配置後表示，若以「80%主動選股、20%台指期、20% Covered Call（CC）」理解，整體思路就是透過主動選股爭取超越大盤，再搭配台指期與賣出買權，希望降低盤整或下跌期間的波動。

原PO觀察，00406A前十大持股除了台積電、台達電、聯發科，也包括緯穎、台光電、國巨、奇鋐、群聯、致茂等個股。他認為，若主動選股能創造超額報酬，盤整、小漲或小跌時可透過CC取得權利金；市場向上突破時，則由現股與台指期的收益因應部分CC部位的影響，試圖讓整體收益走勢更平滑。

不過原PO認為，這套策略真正的考驗可能不是概念本身，而是台灣選擇權市場的「量」。他自行估算，若以500億元規模、Covered Call覆蓋50%部位計算，可能需要接近1萬口部位；對熟悉台指選擇權交易的人而言，市場掛單、價差及流動性都可能成為實際操作時必須面對的問題，因此當ETF規模持續放大，執行難度也值得觀察。

另一個問題則是權利金如何運用。原PO認為，如果目標是資產成長，盤整期間累積的CC收益，可以在市場大跌時作為增加現股部位的資金；但若權利金持續拿來配息，資金留在基金內累積的效果也會不同。他因此認為，00406A的操作方式本身並不少見，真正值得觀察的是在台灣市場規模與流動性限制下，策略能否順利執行。

文章也引發不少PTT網友討論，有人認同原PO點出的流動性問題，認為台灣選擇權市場與美國相比仍有差距；也有人質疑主動選股搭配指數選擇權，兩邊部位未必完全一致。不過也有網友認為不宜只看策略架構下結論，最終仍要回到實際績效觀察。對00406A而言，隨著資產規模擴大，Covered Call策略能否在不同市場環境下維持原本設計效果，成為討論焦點。

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