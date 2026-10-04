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00406A怎操作？20％賣買權收權利金、搭20％多方台指期 網熱議：大跌怎麼辦

聯合新聞網／ 綜合報導
00406A的選擇權與台指期貨配置引發PTT討論，不少網友關注市場大跌時的實際表現。聯合報系資料照
00406A的選擇權與台指期貨配置引發PTT討論，不少網友關注市場大跌時的實際表現。聯合報系資料照

主動中信台灣收益（00406A）掛牌後規模快速成長，投資策略也成為市場討論焦點。中信投信基金經理人張書廷日前在廣播節目中解析，00406A並非單純透過賣出買權（Call）收取權利金，而是將賣出買權比重控制在約20%，同時配置約20%的多方台指期貨，希望在取得權利金收益的同時，保留參與股市上漲的空間。

張書廷表示，00406A近三次配息從0.128元提高至0.138元，換算年化配息率突破16%，配息主要由賣出買權收取的權利金支撐。當市場下跌或震盪時，收取的權利金也可作為緩衝；至於傳統Covered Call策略在股市大漲時可能無法完整參與漲幅，00406A則透過約20%的多方台指期貨配置，希望補足部分上漲行情。

除了選擇權及期貨策略，其餘資金則回到主動選股。張書廷指出，選股會參考外銷訂單、股利成長、動能與獲利等指標，希望找出具有成長性的產業與公司，並在合理價位布局。也就是說，00406A的架構同時包含主動選股、賣出買權收取權利金，以及多方台指期貨三個部分。

相關策略在PTT引發不少討論。有網友好奇，00406A只用約20%比重賣出買權，就能支撐目前的配息水準，背後如何操作；也有熟悉選擇權的網友開始討論期貨搭配Sell Call的組合，以及市場大跌時可能面臨的風險，直言「長期回看績效比較準」、「這種組合當然不跌就很爽，一跌就完蛋」。

不過也有網友認為，台指期只是整體配置的一部分，「又不是all in」，不宜直接把單一策略放大解讀；另有人表示，目前漲幅看起來沒有明顯落後其他主動式ETF，因此先小額買進觀察。至於20%賣出買權搭配20%多方台指期，能否兼顧現金流與市場上漲行情，網友普遍仍把焦點放在後續不同多空環境下的實際績效。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 台指期 ETF 月配息 選擇權

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