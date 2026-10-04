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台股5萬點要來了？他賠錢畢業又想「借錢進場」 網友急勸：不如買ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
台股逼近5萬點，一名曾賠錢離場的網友考慮向家人借錢進場，引發PTT網友熱議。歐新社
台股逼近5萬點，一名曾賠錢離場的網友考慮向家人借錢進場，引發PTT網友熱議。歐新社

台股近期持續挑戰高點，市場對「5萬點」的討論也愈來愈熱。一名網友在PTT發文表示，最近看到夜盤走高，感覺台股這次真的有機會站上5萬點，讓先前已經賠錢「畢業」的他又開始心癢，甚至考慮向家人借錢進場，想要拼這一波行情。

原PO坦言，自己其實有些「不服氣」，眼看身邊好像不少人都能從股市賺錢，甚至覺得報酬率高於ETF的人比比皆是，反觀自己卻「賺不到什麼錢還不如ETF」。也因為台股再度逼近整數關卡，讓他萌生借錢重返市場的想法。

文章曝光後，不少網友第一時間想到的卻是FOMO（錯失恐懼症），有人直問「你～FOMO了嗎？」、「4萬5你不追，4萬9拼命追」，也有人指出，如果只是看台股從接近4萬9千點漲到5萬點，空間其實有限，質疑為了這段行情向家人借錢是否值得。

另一派網友則把焦點放在原PO過去已經賠錢離場，有人提醒「你的財務安全墊不足以讓你撐過回檔」，也有人認為「低點停損退出，高點再度進場」正是問題所在。還有網友直接反問，既然自己選股績效不如ETF，「那你幹嘛不買ETF」，甚至有人乾脆建議「菜就買0050」。

至於台股能否站上5萬點，留言區看法相當分歧，有人認為只是時間問題，也有人把這類追高文章視為市場情緒升溫的訊號，提醒指數創新高不代表每檔股票都會跟著上漲。比起5萬點究竟何時到，更多網友在意的是原PO因為看見別人賺錢，就想在高檔借錢重新進場的心態。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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