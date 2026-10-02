兆豐ETF 00996A 10月16日前買進可參與收益分配

台股2026年在AI、高效能運算（HPC）與先進製程需求的強勁帶動下，多頭格局維持強勢。然而，隨著大盤指數來到相對高檔，市場波動同步放大，近期電子權值股趨向震盪，資金於不同產業與個股間快速輪動，下半年的投資邏輯已從上半年的「全面跟漲」，轉向「企業獲利與基本面的實際驗證」。在指數位階墊高、個股表現分化的新環境下，兆豐投信建議，台股投資策略應逐步由「追逐指數」轉向「精選企業」。兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A）透過主動選股機制，鎖定具產業競爭優勢、市占率領先、具成長潛力的「豐收型企業」及質優中小型企業，盼在快速輪動的台股環境中提高投資組合調整彈性。

兆豐投信發布最新配息公告，兆豐00996A除息交易日定於10月19日，想要參與這次除息行情的投資人，最後買進日為10月16日，投資人可視自身配置進行預先規劃。兆豐台灣豐收主動式ETF經理人王仲良指出，從台灣產業基本面觀察，AI帶動的結構性需求目前仍具備實質支撐。台積電（2330）2026年8月合併營收達5,148.06億元，年增53.3%；今年前八月累計營收年增率達39.3%，顯示AI、高效能運算及先進製程需求仍持續轉化為企業營收。市場接下來將聚焦10月15日登場的台積電法人說明會，密切觀察AI實際需求、先進製程產能利用率以及後續的資本支出展望。不過，王仲良也提醒，短期市場仍須留意美債殖利率變化、國際資金流向及地緣政治對油價的影響等變數。

展望2026年第4季，兆豐投信認為，台股整體多頭基本面仍有支撐，但市場型態可能與上半年明顯不同。隨指數位階提高，投資人對企業獲利成長的要求亦同步升高，未來盤勢較可能呈現「指數高檔震盪、產業輪動加快、個股表現分化」的複合格局。從基本面來看，目前AI需求仍是台灣科技產業最重要的中長期成長引擎之一，從晶圓代工、ASIC、先進封裝，到PCB、高速傳輸、散熱與電源管理，AI基礎建設投資持續向上游與零組件供應鏈擴散，使台股受惠範圍由少數權值股擴大至不同產業環節。

兆豐00996A發揮「主動選股」的彈性機制，精選30至50檔具產業競爭優勢、市占率領先、具成長潛力的豐收型企業，盼能在快速輪動的複合成長環境中，大幅提高投資組合的調整彈性，協助投資人在第4季「挑企業」的顯學中搶得先機。

兆豐00996A成立後績效表現。(資料來源：Lipper)

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