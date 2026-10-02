股民快看！ETF 00923成分股三進三出 南亞科、友達和景碩入列

臺灣指數公司2日公布「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動將自今日交易結束後生效（亦即自10月5日起生效）。

臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數的ETF為群益台ESG低碳50（00923），此次調整成分股納入三檔，分別為南亞科（2408）、友達（2409）、景碩（3189）；並刪除台新新光金（2887）、嘉澤（3533）、力成（6239）。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，市值型ETF的優勢在於成分股囊括市場裡眾多大型權值股，若看好該市場後續潛力，便相當適合以市值型ETF來參與行情，直接分享區域經濟發展與產業成長的果實。

雖然大盤在10月一開始就連二日創新高，但台股在企業獲利預估仍保強勁、基本面健康的支持下，有助台股多頭延續，在全球AI需求暢旺、國際大廠資本支出持續，以及消費性電子進入傳統備貨旺季，有望支撐出口與供應鏈動能，故台股後市表現仍值得關注。

投資人也不妨善用AI科技股含量高的台股市值型ETF來把握契機，因其能更全面的網羅受惠於AI趨勢的科技龍頭股，更不易錯過AI題材輪動下各相關類股的表現契機，有助為投資人掌握台股多頭行情。

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