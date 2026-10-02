00985A多頭擁攻擊、回檔具抗震力！配息還不輸0056…3大點一次看

七月份那波回檔之後，我開始加入思考問題：有沒有一檔ETF，不只多頭行情有攻擊力，市場回檔時也能展現一定的抗震能力？畢竟，單純追求高報酬不難，真正困難的是，希望行情上漲時能積極進攻，遇到市場修正時，也能有一定的防禦能力。

比對後發現有創新高的，回檔又比大盤少的，開始注意到主動野村台灣50（00985A）。

一、績效表現，甚至有機會超越0050！同樣是台股大型股ETF，很多人習慣直接選擇元大台灣50（0050），但如果把視野放大，主動式ETF也值得研究。

近期觀察的表現來看，00985A相較於0050展現出更強的績效；如果拿來跟主動統一升級50（00403A）比較，也值得進一步檢視這段期間的差異。當然，短期績效不代表長期結果，還是要持續觀察不同市場環境下的表現。

二、以這次配息數據看，配息率約18%，完全不輸傳統高股息元大高股息（0056）！大家投資高股息ETF，無非是希望能有穩定的現金流。但如果一檔主動式ETF，在追求成長與攻擊力的同時，配息表現也相當受到關注，那是不是值得多研究一下？特別是那些退休領息的，00985A的配息表現應該很符合。不過要特別提醒，配息率不等於投資報酬率，還是必須把淨值變化、配息來源，以及含息總報酬一起納入評估，才不會只看到配息數字，卻忽略了真正的獲利。

三、野村投信的台股研究團隊，本來就是我認同的方向！這一點其實不是最近才有的想法。我本來就相當認同野村投信在台股主動投資方面的研究團隊，也願意持續追蹤他們的選股邏輯與操作成果。對我來說，主動式ETF的核心，不只是買進一籃子股票，而是背後的經理人與研究團隊，能不能持續找出具有成長潛力的產業與公司。

好的團隊，值得研究；但最終還是要用長期績效來驗證。

我就拉0050、0056做對照

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