009831不只「4：2：2：2」！不配息、單一持股10％上限成兩大差異

AI題材持續延燒，市場除了關注ETF投資哪些產業，產品本身怎麼配置、收益是否配發，也是挑選時的重要差異。即將募集的FT核心AI電力算力（009831），除了橫跨電力、硬體、軟體與應用，在產品設計上還有兩項特色，包括「不配息」以及「單一成分股上限10%」。

009831採不配息 收益直接留在淨值

目前電力相關ETF在收益分配上各有不同。台新美國電力基建（009805）採季配息，中信數據及電力（009819）採年配息，009831則採不配息設計，收益不另外發放，而是直接併入基金淨值持續滾存。

簡單來說，配息型ETF會定期將收益分配給投資人，009831則選擇把收益留在基金內。對投資人而言，兩種方式沒有絕對好壞，主要差別在於是否需要定期現金流，以及偏好的資產累積方式。

50檔成分股、單一上限10% 控制持股集中度

除了不配息，009831另一項設計是限制單一成分股權重。全檔共納入50檔成分股，單一個股權重上限為10%，避免配置過度集中在少數個股。

009831投資範圍涵蓋美國、加拿大、香港、日本等已開發市場，並排除中國掛牌企業；產業配置則採固定比例，電力供應鏈占40%，硬體、軟體與應用各占20%。

相較之下，009805與009819採市值加權，其中009819單一成分股權重上限為30%；009831則採四大領域固定比例，搭配單一持股10%上限。

從產品結構來看，三檔ETF除了投資範圍不同，在權重設定上也有差異。

009831預計於10月5日至10月8日募集，發行價每股10元。投資人在比較AI與電力相關ETF時，除了看投資哪些產業，也可以進一步觀察配息方式、成分股數量及單一持股權重等產品設計。

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