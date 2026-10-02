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00985A首配2.15元！「改良版0050」主動選股 分析師：配息率高過0056、00878、00919

聯合新聞網／ 綜合報導
00985A掛牌以來至9月底報酬率133.8%，節目同期比較0050為124%、加權指數為105%。記者余承翰／攝影
00985A掛牌以來至9月底報酬率133.8%，節目同期比較0050為124%、加權指數為105%。記者余承翰／攝影

台股加權指數近期改寫收盤歷史新高，市場也開始討論，高檔震盪下是否適合透過主動式ETF布局。

「改良版0050」差在哪？主動選股更靈活

分析師謝明哲在財經節目中指出，市場上出現不少被稱為「改良版0050」的主動式ETF，同樣以大型權值股為主要投資方向，但相較被動式ETF按照指數規則調整成分股，主動式ETF可由經理人決定個股配置比重及進出時機，操作更具彈性。

謝明哲表示，第三季是過去6個季度、約一年半以來台股單季漲幅最小的一季，期間震盪也相對明顯...

其中，主動野村台灣50（00985A）第三季上漲6.48%，7月下旬台股回檔時也相對抗跌；統計掛牌以來至9月底，00985A報酬率為133.8%，同期0050為124%，加權指數則為105%。

從持股來看，00985A第一大成分股仍是台積電，比重約14.95%，另外也搭配台積電期貨。謝明哲指出，個股期貨所需保證金約為現股的20%以下，可用較少資金參與台積電行情，提高資金使用效率。

此外，00985A也納入中華電、遠傳等防禦型標的，他認為，這也是7月下旬大盤回檔時，00985A跌幅相對較小的原因之一。

「改良版0050」另一項差異在於選股彈性。謝明哲表示，0050鎖定上市市場50檔成分股，但主動式ETF不必完全按照市值權重持有，除了大型權值股，也能布局市值排名51至150名的股票，以及信驊等上櫃個股。若以台積電作為比較基準，經理人也可提高表現較強個股的配置比重。

至於進場時機，謝明哲引用疫情後統計指出，若以各月份進場並持有6個月計算，第四季平均總報酬率相對突出。其中，10月至12月進場持有0050半年，平均報酬率分別約20.5%、21.4%及20.4%。他認為，雖然目前指數位階已高，但從這項歷史經驗來看，第四季仍可留意。

00985A首配2.15元 年化配息率約18.3%

配息方面，00985A採半年配，分別在4月及10月配息，本次每單位配息2.15元，以9月30日收盤價估算，年化配息率約18.3%，此次參與配息最後買進日為10月16日。

謝明哲並在節目中比較元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）與國泰永續高股息（00878）指出，三檔高股息ETF年化配息率約落在9%至10%左右；依節目提供數據，00985A在報酬率及此次換算的年化配息率上均較高。

他認為，00985A除了觀察價差表現，也可留意其配息情況。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00985A主動野村台灣50 0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 加權指數

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