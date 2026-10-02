台股市值創新高 主動式 ETF 迎資金潮 00981A今年以來規模增近5倍

台股多頭火車擋不住！上市公司總市值1日暴衝突破170兆元大關，相較於2025年底已成長逾75兆元，再刷新台股歷史紀錄。隨著台股行情升溫，也帶動台股ETF規模成長，其中主動式ETF規模由年初的1,695億元一路攀升，近期已強勢跨越兆元大關，成為這波台股升級行情中，最吸睛的存在。

根據CMoney統計，目前台股主動式ETF規模前五大中，主動式ETF規模王，主動統一台股增長（00981A）最新規模高達2907億，今年以來規模增幅高達485%。主動統一升級50（00403A）及主動復華未來50規模分別為1,475億元及794億元，分居第二、三名；主動中信台灣收益（00406A）及主動群益台灣強棒（00982A）則排名其後。

統一投信台股研究團隊表示，美債殖利率目前仍處相對高檔，但市場對升息的預期已逐步降溫，後續將關注PCE及非農就業數據。若就業市場緩步降溫，預期有助支撐股市評價，台股短線可能維持高檔震盪，10月15日台積電（2330）法說會則是後續行情的重要觀察指標。

展望後市，統一投信台股研究團隊進一步指出，四大CSP業者目前並未明顯縮減資本支出，AI算力需求也逐步由模型訓練轉向推論，ASIC及TPU的重要性提高。目前仍是以受惠CSP資本支出的AI供應鏈與先進製程。看好具經常性需求的半導體耗材、Google TPU概念股、明年放量的NPO近封裝光學族群、記憶體及規格升級相關概念股。

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