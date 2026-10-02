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00830擬分割！預估「1拆5」降投資門檻 網：不到100元就要分？

聯合新聞網／ 綜合報導
聯準會主席鮑爾談話讓市場確立降息信心，拉動台股昨天一度攻破兩萬點大關，但專家示警指數急漲，短線有乖離過大壓力，入場宜慎。(記者林俊良／攝影) 林俊良
聯準會主席鮑爾談話讓市場確立降息信心，拉動台股昨天一度攻破兩萬點大關，但專家示警指數急漲，短線有乖離過大壓力，入場宜慎。(記者林俊良／攝影) 林俊良

國泰費城半導體（00830）準備啟動分割表決，引發投資人熱議。國泰投信公告，預計11月19日上午9時以書面方式召開受益人會議，表決00830是否進行分割，並授權經理公司以符合規定的最大整數倍作為分割倍數，目前預估可能分割5倍。

國泰投信說明，ETF分割後，基金淨值與受益權單位數將呈反比調整，投資人持有的總市值不會因分割而改變，主要目的在降低投資門檻、提升流動性。公告舉例，若基金市價90元，一張成本為9萬元；若降至15元，一張則降至1.5萬元，小額投資人參與門檻也隨之降低。

至於00830究竟會分割幾倍，目前尚未確定。依規定，分割必須採整數倍，且分割後每受益權單位淨值須大於或等於初次發行價格15元。國泰投信試算，若受益人會議通過當日淨值介於75元至89.99元，將分割5倍；若介於90元至104.99元，則為6倍，實際倍數仍須視當日淨值決定。

消息曝光後，PTT網友對00830不到百元就啟動分割討論熱烈，有人直呼「不到100就分割，反觀那些一百兩三百的還不分割」、「這支有需要分割嗎」、「漲到150～200再分割比較好吧」；也有人持正面看法，認為「分割也好，小資族比較容易買美股」，另有網友認為分割後有利於質押、借券。

除了分割價格，00830過往配息也意外成為另一個討論焦點，有網友希望「下次不要配那麼多」，甚至有人期待改成不配息；也有人針對配息來源與稅負問題互相討論。至於這次分割案能否成行，仍須等待11月19日受益人會議表決結果，若未達規定的出席或同意門檻，00830將維持現況。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00830國泰費城半導體 ETF 股票分割

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