AI進入「下半場變現期」！009831鎖定電力、軟體與應用 採4：2：2：2布局

針對AI產業發展與投資布局，分析師陳威良在財經節目《理財達人秀》中指出，AI競賽已從前兩年的硬體建置「上半場」，進入檢驗營收與獲利的「下半場變現期」。

隨著市場轉向關注算力變現與能源配套，即將開募的FT核心AI電力算力（009831），可望補足海外電力與軟體應用布局。

AI進入「下半場變現期」 電力、軟體與應用成新焦點

陳威良回顧，自2022年底ChatGPT問世以來，2023與2024年可視為AI發展上半場，全球焦點集中在基礎建設與算力擴張。台廠憑藉晶片製造、伺服器組裝、散熱與電源等硬體優勢，承接海外科技巨頭資本支出增加5倍的商機。

不過，市場如今更關注龐大資本支出能否轉化為實質獲利。除了台積電毛利率約67%，下游組裝廠毛利率相對較低；相較之下，Alphabet、微軟、Meta、Palantir等海外軟體與雲端巨頭，毛利率約60%至80%。

陳威良引述輝達執行長黃仁勳提出的「五層蛋糕理論」指出：

第一層能源電力是AI基礎設施底層，隨著全球面臨缺電挑戰，推估至2030年能源需求將翻倍，近兩年美國電網容量價格更上漲11倍 第二、三層為晶片與基礎設施，也是台廠強項 第四、五層則是模型與終端應用

以Google為例，每月處理Token數量一年增加7倍，第二季雲端本業獲利也翻倍，反映AI正從算力建置走向商業變現。

針對市面上的主題型產品，陳威良指出，國內已有台新美國電力基建（009805）、中信數據及電力（009819）、玉山未來全球算力（009827）等聚焦電力的ETF，但台灣相對缺乏具足夠市值與流動性的AI軟體應用公司。

另一方面，投資人持有的市值型、台股主動型或半導體ETF，多已涵蓋第二、三層的晶片與硬體，因此可進一步補足第一層海外電力，以及第五層軟體應用布局。

009831採「4：2：2：2」配置 電力40%、軟硬體與應用各20%

在產品架構上，009831鎖定全球AI相關產業，投資區域以美國為主，預計占比約68%，並涵蓋加拿大、愛爾蘭與日本等市場，包括Eaton等企業。

全檔共納入50檔成分股，單一個股權重上限10%；資產配置採「4：2：2：2」，能源電力占40%，硬體、軟體與應用各占20%，藉此補足台灣投資人相對缺乏的軟體與電力布局。

陳威良進一步指出，009831採「不配息」設計，收益留在淨值持續投資。他在節目中比較累積型與月配息產品指出，投資時間拉長至1年、3年甚至10年後，累積型與配息型的報酬差距會逐漸擴大。

他並引述超微執行長蘇姿丰認為AI發展目前僅在「第三局」的說法，認為若AI仍有長期發展空間，不配息設計可讓收益持續留在基金內累積。

主持人李兆華與陳威良最後表示，009831將於10月5日至10月8日募集，發行價10元。投資人可先盤點既有部位，若已持有較多台股硬體或配息型ETF，可再觀察海外電力、算力硬體、軟體與應用等領域，透過不同布局補足AI投資版圖。

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