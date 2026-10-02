00985A配息有多扯？首配2.15元、年化18.3％ 績效也讓網友驚：能長抱嗎

主動式ETF再掀話題，主動野村台灣50（00985A）首度公告每單位配息2.15元，年化配息率約18.3%，基金規模也突破百億元，加上第四季AI伺服器出貨與供應鏈升級動能受到關注，消息曝光後隨即在Dcard引發討論。

原PO看到00985A首配結果後直呼「老實說配息真的是蠻扯的」，並表示00985A並非高股息ETF，除了關注配息，也好奇主動式ETF是否適合長期投資。他進一步比較定位相近的大型權值主動式ETF，包括主動復華未來50（00991A）、主動統一升級50（00403A），發現近期績效存在明顯差異，因此詢問背後原因。

00985A的表現也成為留言區焦點。有網友認為，主動式ETF關鍵就在選股能力，直言「都說是主動式ETF了，就看會不會選而已」；也有投資人分享，目前定期定額00985A，採取主動、被動大盤各半配置，希望因應不同市場情況。

不少持有人也現身分享，有人表示「從掛牌買到現在」，也有人透露當天再加碼15張00985A，並提醒10月16日為此次配息最後買進日。另有網友拿00991A、00403A比較，有人直呼「00991A還在想要不要留，差太多了吧」，也有人表示已賣出00403A轉進00985A。

00985A首配2.15元讓討論熱度升高，但網友關注的不只有這次配息。有人持續定期定額，也有人選擇主動、被動ETF各半配置；至於原PO提出的「主動式ETF能不能拿來長期投資」，也成為討論串延伸出的另一個焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。