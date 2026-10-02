台股ETF規模突破11兆！009816掛牌8個月規模衝破2000億

台股2026年來氣勢如虹，加權指數從年初的2萬9千點一路走高，前三季結束，加權指數已再度站上4萬8千點，推升台股ETF規模同步成長。今年2月3日甫掛牌的凱基台灣TOP 50 ETF（009816），基金規模突破新台幣2千億元，成為台股ETF第九檔規模達2千億者。

凱基投信表示，受惠AI供應鏈需求動能持續強勁，台股今年以來漲幅居新興亞洲之冠，推升掛牌台股的整體ETF規模突破新台幣11兆元，光是今年前三季就大增逾4兆元；掛牌台股的ETF總數也由年初的315檔，快速增加至358檔，總計有43檔新兵在今年加入市場，主被動台股ETF合計15檔，包含14檔主動式，以及追蹤指數的凱基台灣TOP 50，顯示台股資金活水充沛，人氣看漲。

回顧今年以來，台灣ETF市場有三股成長主力，包括以台股為投資標的的台股ETF，今年來規模成長逾3兆元，成長第二多的為主動式ETF，規模成長近8千億元，股票槓反ETF成長3千億，也是台股ETF規模成長的主要推手之一，皆為台灣ETF市場注入資金新活水。

凱基台灣TOP 50ETF研究團隊表示，台灣出口已連續34個月正成長，由電子產業領軍，金融產業做後盾，台股企業獲利連番創高，央行更上修2026年經濟成長率。看好AI生態鏈離不開台股，凱基投信今年初推出首檔不配息再投入被動台股ETF，並以大市值+獲利過濾+強勢股動態加碼的指數選股規則，掌握台股這波由AI紅利發動的結構性升級機遇。

四大CSP業者財報即將出爐，財報將成判讀AI半導體評價是否重估的風向球，凱基台灣TOP 50ETF研究團隊表示，預期後續行情將由個別產業與龍頭股財報主導，10月底財報與AI變現率能否延續強勢將是觀察指標。美國公債殖利率持續高檔情況下，預期金融市場波動難免，類股輪動快速，位居AI供應鏈關鍵地位的台股，仍將是投資市場重中之重，可透過打包一籃子龍頭企業的市值型台股ETF，定期定額長期投入，掌握台股長線成長契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。