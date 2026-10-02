台股登「全球第一強市」 主動市值ETF怎麼卡位？

台股大盤10月1日在電子權值股的領漲下，終場上漲413.36點，收在48353.49點，再創歷史新高，多方氣勢仍屬強勁，也讓台股今年來表現於全球主要股市中勇奪第一強市寶座，累計上漲66.95%，而先前表現凌厲的韓國股市則以65.43%居次。市場法人表示，在AI需求強勁的驅動下，台股近年表現亮眼，並躋身全球市值前四大股市，而欲跟隨台股成長行情，最簡單的方式便是透過能機動調整持股的主動市值ETF，既享大型龍頭股的底氣，也能把握重點趨勢/題材股的成長行情。

群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，在AI需求強勁以及變現能力顯現下，台灣出口金額持續創高、GDP與景氣燈號仍處熱絡區，台股相關企業獲利也持續獲得上修，有助支持股市多頭延續。值得留意的是，在AI浪潮推動台股結構改變、推升市值的環境下，市值型投資優勢正被放大，更有多檔(準)千金股因勢而生，為更即時靈活掌握AI浪潮下台股成長行情，建議投資人不妨透過導入主動操作策略的主動式市值型台股ETF來參與，既有權值龍頭股為投組打底，也靈活掌握趨勢商機，以增強投組創造超額報酬的能力。

主動群益核心50 (00415A)經理人許育誌表示，台股歷經Q3前期這波修正後，市場也已漸回基本面投資，受惠於AI應用需求強勁與總經數據報喜，帶領台股走勢展現高度韌性。後市來看，雖然國際市場雜音偶爾干擾市場投資氣氛，不過整體而言，AI在企業資本支出持續與相關應用持續落地，長期發展趨勢明確，台系供應鏈仍可持續從中受惠，中長期表現持正向看待，類股方面包含載板、散熱、半導體、光通訊、記憶體、電源管理、高效能運算、先進封裝等族群表現仍值留意。

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