009831採「4：2：2：2」…AI從晶片走向電力、軟體！不押單一產業

AI浪潮從晶片一路延燒至伺服器與資料中心，隨著全球大型科技企業持續擴大AI基礎建設，市場焦點也從硬體建置，逐漸延伸至支撐算力所需的電力，以及後續軟體與應用發展，AI投資版圖隨之擴大。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳曾以「AI五層蛋糕」形容AI產業架構，由下而上涵蓋能源電力、晶片、基礎設施、模型及軟體應用。

過去AI行情主要由晶片、伺服器等硬體供應鏈領漲，但隨著算力持續擴張，電力供應與上層軟體應用也成為市場關注方向。

009831採4：2：2：2

這項趨勢也反映在新一波AI主題ETF設計。

即將募集的FT核心AI電力算力（009831），將投資範圍分為四大領域，採「4：2：2：2」固定配置，其中電力供應鏈占40%，硬體、軟體及應用各占20%，並未將投資範圍集中在單一AI產業。 其中，電力占比拉高至40%，呼應AI資料中心與算力基礎建設背後的能源需求；其餘60%則配置於硬體、軟體及應用。

也就是說，投資範圍除了晶片、伺服器等硬體，也延伸至AI後續的軟體及應用端。

台股偏硬體 軟體與應用各納入20%

富蘭克林華美投信指出，目前台股上市市值中，「資訊服務與數位雲端」占比僅0.26%，市場結構仍以硬體組裝與半導體為主。

009831則將軟體與應用各納入20%固定配置，增加海外軟體及應用領域的布局。

009831預計10月5日至10月8日募集，每股發行價格10元。隨著AI產業從晶片、硬體向電力、軟體及應用延伸，009831的4：2：2：2配置，也呈現出AI投資範圍從算力建置逐步向不同產業環節擴散的變化。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。