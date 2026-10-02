高股息ETF配息真相曝光！網整理20檔…00918、00919竟是「100％資本利得」

高股息ETF配息不一定全都來自股利所得？一名網友在PTT股板整理台灣證券交易所資料，比較元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息*（00878）、大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）等20檔熱門ETF最新一次已公告的配息組成，結果發現各檔差異不小，部分ETF股利所得占比不到3成，甚至有多檔最新一次配息的股利所得占比為0%，引發網友討論配息來源與二代健保問題。

原PO整理資料指出，0056最新一次每單位配發1.35元，其中股利所得占34.96%、資本利得65.04%；00878每單位1.01元，股利所得9.9%、資本利得90.1%；0050每單位0.6元，則為股利所得26%、資本利得74%。至於00918與00919，表中最新一次配息均列為股利所得0%、資本利得100%。

原PO進一步表示，00918與00919今年已配息3次，依其整理均為資本利得；其他ETF差異同樣明顯，包括永豐優息存股（00907）、凱基優選高股息30（00915）、復華台灣科技優息（00929）、永豐ESG低碳高息（00930）、中信成長高股息（00934）、兆豐電子高息等權（00943）與群益科技高息成長（00946），表中最新一次也都是股利所得0%、資本利得100%；反過來看，兆豐永續高息等權（00932）與台新永續高息中小（00936）則為股利所得100%、資本利得0%。不過也有網友提醒，許多ETF在7月至9月才有較多股利入帳，因此9、10月之後的配息組成仍可能出現變化。

資料曝光後，不少網友把焦點放在二代健保與所得稅，有人認為「每次配息都要擔心這個」，也有人直言「大部分的人繳5%所得稅，根本沒差」、「高所得的人比較怕，這收入會跟原本收入合併計算的」。另有網友分享自己今年領了30多次股息，但總額不到3萬元，認為二代健保並非自己現階段最需要擔心的問題。

不過，討論最後也從「配息來源」延伸到高股息ETF本身的投資邏輯。有網友認為「發的多少是一回事，要看能不能填息」，也有人質疑，若配息主要來自資本利得，「不就他幫你賣而已，那為什麼不要自己賣？」甚至有人直言「高股息ETF＝投信幫你賣股票」；另一派則認為，投資人需求本來就不同，究竟重視現金流、配息來源，還是總資產成長，仍是這波討論的主要分歧。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。