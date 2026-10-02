賣0050自製月月配！成本僅0056、00878、00919十二分之一...還免繳二代健保

許多人熱愛買高股息ETF自組「月月配」，理由無非是：「每個月自動有錢進帳，不用自己手動賣股票多省事！」然而月月領股利很開心，像薪水入帳一般誘人，為了省事，可能付出昂貴的代價。

今天我們就用500萬資產來實際精算：「買高股息月月配」vs「持有0050賣股自製現金流」，兩者在稅負、健保與手續費上的真實成本差距。（本文包含大量精算數字，想看結論可直接滑到文末！）

一、500萬本金大對決：所得稅與二代健保

假設同樣持有500萬資產，高股息三兄弟（0056、00878、00919各1/3）與0050在近一年的應稅所得（54C股利所得）差異極為懸殊：

0050申報54C課稅總額：僅約1.19萬元 高股息三兄弟54C課稅總額：高達13.83萬～14.83萬元

足足是0050的12倍以上。

1. 二代健保補充保費（2.11%）

0050：單次配息中54C均在8,000元以下，未達單筆2萬元門檻，二代健保=0元。

高股息三兄弟：雖然拆成12次發放避開大部分門檻，但因部分月份54C佔比較高，整年仍需繳納約1,228元。

2. 個人綜合所得稅差額

股利所得享有8.5%的抵減稅額，依照個人的邊際稅率不同，影響如下：

5%級距族群：兩者皆享有些微退稅折抵。 12%級距受薪族：0050僅需多繳417元，高股息要多繳5,191元。 20%級距中產階級：0050僅多繳1,369元，高股息要多繳17,054元。 30%級距高所得者：高股息每年所得稅增加高達31,884元！

如果這個月月配持續10年，你要平白送給政府多少錢？

以20%稅率受薪族為例，高股息每年增加的稅賦與健保約1.8萬元，10年累積下來就是18萬元；若是30%稅率，10年累積的稅負摩擦更是高達33萬元！

這些原本都是可以留在市場裡持續複利的本金，再次強調，累積期不需要現金流

二、退休族需要每月5萬現金流 賣0050成本只要多少？

「可是我退休就是需要每個月有生活費啊！」

高股息三兄弟持有500萬，近一年合計領息約60萬元，一個月5萬確實可以過著較為舒適的退休生活。

如果我們改用0050賣股自製現金流，領取0050原本的4萬元股息後，不足的56萬元全靠「賣股」換現金，手續費跟稅會很貴嗎？

精算給你看：

ETF證券交易稅（優惠千分之1）：560000×0.1%=560元 券商手續費（以常見28折計）：560000×0.0399%=224元 整年12個月賣股總成本：560+240=約800元！

最關鍵的是：賣股票換來的資本利得，在台灣目前「免徵所得稅」，而且「完全不計入二代健保」！

同樣創造每年60萬的可支配生活費：

高股息配息（20%稅率）：稅負+健保摩擦成本高達18,282元 0050賣股自製金流：交易稅+手續費只要約800元

0050賣股自製金流，一年直接幫你省下17,400元以上的隱形成本！

結論：高股息月月配 等於請了一位「失職又昂貴的理專」

買高股息月月配，本質上就像你請了一位理財專員，每個月定時幫你賣股票換現金。但這位理專有三大致命硬傷：

1. 收費昂貴：你每個月都在付他高昂的薪水（高額綜合所得稅+二代健保+偏高的ETF內扣管理費）

2. 市場下跌時照樣亂賣：當股市崩盤、股價被嚴重低估時，稱職的投資人應該保留資產；但這位形式主義的理專不管市場死活，時間到了依然強制除息，強制從ETF淨值扣除，直接幫你賣在低點

3. 剝奪你的財務彈性：不管你這個月用不用得到錢，他都強迫把現金塞進你戶頭，就算用不到還要花一筆錢再投入，造成現金收入拖累

把主動權拿回自己手裡：需要多少生活費，自己動動手指賣多少股；沒用到的資金，就讓它安安穩穩留在0050裡，享受全台前50大企業（包含台積電等龍頭）帶來的長期資本成長。

不會因為資產有500萬、1000萬，省下上萬元的稅金與健保費就不值錢，拿去請家人吃頓好料不好嗎？還守住了資產複利滾動的引擎，這才是一舉數得的真正解法！

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