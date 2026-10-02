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00406A最後上車日！配息0.138元「100%來自權利金」 免稅、不課二代健保

聯合新聞網／ 綜合報導
00406A本次配息100%來自權利金收益，投資人領取時免繳所得稅，也免課二代健保補充保費。圖／本報資料照片
00406A本次配息100%來自權利金收益，投資人領取時免繳所得稅，也免課二代健保補充保費。圖／本報資料照片

隨著全球AI產業持續高速發展，加上企業資本支出維持成長態勢，市場普遍看好台股第四季表現。法人指出，第四季向來是科技產業傳統旺季，今年在AI伺服器、ASIC、高速交換器等需求帶動下，半導體、PCB、網通及相關供應鏈訂單能見度持續提升，台股有望迎來全年最強旺季行情，指數挑戰更高關卡，甚至不排除朝5萬點關卡邁進。

市場分析，近期AI產業鏈基本面持續強勁，全球大型科技企業仍積極擴大資料中心與AI基礎建設投資，帶動相關供應鏈獲利展望不斷上修。加上第三季市場經歷震盪整理後，籌碼逐步沉澱，資金重新回流科技成長族群，為第四季行情增添動能。

面對產業輪動速度加快的市場環境，主動式ETF因具備靈活調整持股的優勢，成為不少投資人關注焦點。相較傳統被動追蹤指數產品，主動式ETF可依據市場趨勢、產業變化及個股基本面動態調整配置，有機會在多頭行情中掌握更多投資機會。

其中，主動中信台灣收益（00406A）近期受到市場高度關注。根據最新公告，00406A每單位配0.138元，換算年化配息率約16%，而此次配息組成再次全數來自權利金收益，占比100%，投資人領取配息時免繳所得稅，亦不需課徵二代健保補充保費，對於追求現金流的投資人而言更具吸引力。

此外，00406A採用掩護性買權（Covered Call）策略，在參與台股成長行情的同時，也可透過權利金收入增加現金流來源。在市場震盪加劇或盤整期間，權利金收入更可望提供額外收益來源，兼顧收益與投資效率。

值得注意的是，00406A即將於下周一（10/5）除息，而今天（10/2）為最後買進日，投資人若希望參與本次配息，須把握最後布局機會。隨著第四季旺季效應逐步展開，加上AI長線成長趨勢未變，不少投資人也將目光轉向兼具成長潛力與現金流特色的主動式ETF產品，期待在掌握台股上漲機會的同時，享有穩定收益來源。

主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，若第四季AI相關產業需求持續超出市場預期，在資金動能與企業獲利雙重支撐下，台股後市仍值得樂觀看待，而具備主動選股與收益策略優勢的ETF，亦有望成為市場資金布局的重要方向。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 二代健保補充保費 ETF 月配息 除息

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