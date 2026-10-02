009831布局有何不同？對比009805、009819 投資版圖從電力一路延伸AI應用

AI持續推升資料中心、算力及電力基礎建設需求，市場上相關ETF也陸續增加：

台新美國電力基建（009805） 中信數據及電力（009819） 即將募集的FT核心AI電力算力（009831）

名稱都與電力、數據或AI題材有關，但攤開實際投資方向，三檔ETF切入AI產業的角度並不相同。

若以投資版圖區分：

同樣搶AI電力商機 三檔ETF切入點不同

進一步來看，009805的特色在於直接聚焦美國電力基建，因此投資主軸相對明確；009819則把資料中心、雲端平台與電力設施放在同一個投資框架內，從AI算力建設所需要的數據與能源兩端切入。

009831的投資範圍則更廣，除了電力及硬體，也涵蓋軟體與應用端，希望參與AI從基礎建設走向商業應用的不同環節。

三檔ETF的成分股數量及市場範圍也有差異。

009805配置50檔成分股，投資重點放在美國電力基建 009819配置30檔成分股，主要鎖定數據中心、雲端及電力相關企業 009831則配置50檔成分股，涵蓋美國、加拿大、香港、日本等已開發市場，並排除中國掛牌企業

除產業差異，投資市場的涵蓋範圍也成為比較重點。

ETF 009805

台新美國電力基建 009819

中信數據及電力 009831

FT核心AI電力算力 主要定位 純電力基建 數據＋電力 AI跨產業鏈 主要布局 美國公用事業

電力設備、電網、儲能 數據中心

雲端平台、電力設施 電力供應鏈

硬體、軟體、應用 成分股檔數 50檔 30檔 50檔 市場特色 聚焦美國電力基建 數據中心與電力題材 美、加、港、日等已開發市場

排除中國掛牌企業 收益分配 季配息 年配息 不配息 資料來源：整理自各投信公開資料與簡報

從純電力到AI應用 差別不只在「有沒有電力」

因此，若只看到三檔ETF都與AI、電力有關，很容易忽略實際持股方向的差異。009805主要反映美國電力基礎建設題材；009819多了一層資料中心與雲端產業；009831則把投資版圖再向硬體、軟體及應用延伸。

換句話說，三檔ETF並非單純選擇「哪一檔比較好」，而是投資人想參與AI產業鏈的哪一個環節。

收益分配也可作為辨識三檔ETF的基本差異。

009805採季配息 009819採年配息 009831則不配息；不過，009831的不配息機制及持股集中度設計，還涉及不同的產品規則與資產累積方式，不能只從「有沒有配息」判斷，仍須搭配產品架構觀察。

009831預計10月5日至10月8日募集，每股發行價格10元，一張申購金額約1萬元。從三檔ETF的投資版圖來看，009805、009819與009831雖然都與AI電力需求相關，但分別從電力基建、數據中心，以及更廣泛的AI產業鏈切入，投資人可先確認自己希望參與的產業範圍，再比較不同產品的配置方式。

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