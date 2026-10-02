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009831布局有何不同？對比009805、009819 投資版圖從電力一路延伸AI應用

聯合新聞網／ 綜合報導
009831布局範圍從電力供應鏈、硬體一路延伸至軟體與應用，與009805、009819形成不同投資定位。圖／聯合報資料照片
009831布局範圍從電力供應鏈、硬體一路延伸至軟體與應用，與009805、009819形成不同投資定位。圖／聯合報資料照片

AI持續推升資料中心、算力電力基礎建設需求，市場上相關ETF也陸續增加：

台新美國電力基建（009805）

中信數據及電力（009819）

即將募集的FT核心AI電力算力（009831）

名稱都與電力、數據或AI題材有關，但攤開實際投資方向，三檔ETF切入AI產業的角度並不相同。

若以投資版圖區分：

009805路線最為集中，主要鎖定美國公用事業、電力設備、電網及儲能等電力基礎建設

009819則將投資範圍擴大至數據中心、雲端平台及電力設施

009831除電力供應鏈與硬體，也進一步將軟體及應用納入布局，三者分別呈現「純電力」、「數據＋電力」及「AI跨產業鏈」的不同定位

同樣搶AI電力商機 三檔ETF切入點不同

進一步來看，009805的特色在於直接聚焦美國電力基建，因此投資主軸相對明確；009819則把資料中心、雲端平台與電力設施放在同一個投資框架內，從AI算力建設所需要的數據與能源兩端切入。

009831的投資範圍則更廣，除了電力及硬體，也涵蓋軟體與應用端，希望參與AI從基礎建設走向商業應用的不同環節。

三檔ETF的成分股數量及市場範圍也有差異。

009805配置50檔成分股，投資重點放在美國電力基建

009819配置30檔成分股，主要鎖定數據中心、雲端及電力相關企業

009831則配置50檔成分股，涵蓋美國、加拿大、香港、日本等已開發市場，並排除中國掛牌企業

除產業差異，投資市場的涵蓋範圍也成為比較重點。

ETF009805
台新美國電力基建		009819
中信數據及電力		009831
FT核心AI電力算力
主要定位純電力基建數據＋電力AI跨產業鏈
主要布局美國公用事業
電力設備、電網、儲能		數據中心
雲端平台、電力設施		電力供應鏈
硬體、軟體、應用
成分股檔數50檔30檔50檔
市場特色聚焦美國電力基建數據中心與電力題材美、加、港、日等已開發市場
排除中國掛牌企業
收益分配季配息年配息不配息
資料來源：整理自各投信公開資料與簡報

從純電力到AI應用 差別不只在「有沒有電力」

因此，若只看到三檔ETF都與AI、電力有關，很容易忽略實際持股方向的差異。009805主要反映美國電力基礎建設題材；009819多了一層資料中心與雲端產業；009831則把投資版圖再向硬體、軟體及應用延伸。

換句話說，三檔ETF並非單純選擇「哪一檔比較好」，而是投資人想參與AI產業鏈的哪一個環節。

收益分配也可作為辨識三檔ETF的基本差異。

009805採季配息

009819採年配息

009831則不配息；不過，009831的不配息機制及持股集中度設計，還涉及不同的產品規則與資產累積方式，不能只從「有沒有配息」判斷，仍須搭配產品架構觀察。

009831預計10月5日至10月8日募集，每股發行價格10元，一張申購金額約1萬元。從三檔ETF的投資版圖來看，009805、009819與009831雖然都與AI電力需求相關，但分別從電力基建、數據中心，以及更廣泛的AI產業鏈切入，投資人可先確認自己希望參與的產業範圍，再比較不同產品的配置方式。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009805新光美國電力基建 009819中信美國數據中心及電力 009831FT核心AI電力算力 ETF 電力 布局 算力 題材 AI

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