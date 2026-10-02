009831布局有何不同？對比009805、009819 投資版圖從電力一路延伸AI應用
AI持續推升資料中心、算力及電力基礎建設需求，市場上相關ETF也陸續增加：
台新美國電力基建（009805）
中信數據及電力（009819）
即將募集的FT核心AI電力算力（009831）
名稱都與電力、數據或AI題材有關，但攤開實際投資方向，三檔ETF切入AI產業的角度並不相同。
若以投資版圖區分：
009805路線最為集中，主要鎖定美國公用事業、電力設備、電網及儲能等電力基礎建設
009819則將投資範圍擴大至數據中心、雲端平台及電力設施
009831除電力供應鏈與硬體，也進一步將軟體及應用納入布局，三者分別呈現「純電力」、「數據＋電力」及「AI跨產業鏈」的不同定位
同樣搶AI電力商機 三檔ETF切入點不同
進一步來看，009805的特色在於直接聚焦美國電力基建，因此投資主軸相對明確；009819則把資料中心、雲端平台與電力設施放在同一個投資框架內，從AI算力建設所需要的數據與能源兩端切入。
009831的投資範圍則更廣，除了電力及硬體，也涵蓋軟體與應用端，希望參與AI從基礎建設走向商業應用的不同環節。
三檔ETF的成分股數量及市場範圍也有差異。
009805配置50檔成分股，投資重點放在美國電力基建
009819配置30檔成分股，主要鎖定數據中心、雲端及電力相關企業
009831則配置50檔成分股，涵蓋美國、加拿大、香港、日本等已開發市場，並排除中國掛牌企業
除產業差異，投資市場的涵蓋範圍也成為比較重點。
|ETF
|009805
台新美國電力基建
|009819
中信數據及電力
|009831
FT核心AI電力算力
|主要定位
|純電力基建
|數據＋電力
|AI跨產業鏈
|主要布局
|美國公用事業
電力設備、電網、儲能
|數據中心
雲端平台、電力設施
|電力供應鏈
硬體、軟體、應用
|成分股檔數
|50檔
|30檔
|50檔
|市場特色
|聚焦美國電力基建
|數據中心與電力題材
|美、加、港、日等已開發市場
排除中國掛牌企業
|收益分配
|季配息
|年配息
|不配息
|資料來源：整理自各投信公開資料與簡報
從純電力到AI應用 差別不只在「有沒有電力」
因此，若只看到三檔ETF都與AI、電力有關，很容易忽略實際持股方向的差異。009805主要反映美國電力基礎建設題材；009819多了一層資料中心與雲端產業；009831則把投資版圖再向硬體、軟體及應用延伸。
換句話說，三檔ETF並非單純選擇「哪一檔比較好」，而是投資人想參與AI產業鏈的哪一個環節。
收益分配也可作為辨識三檔ETF的基本差異。
009805採季配息
009819採年配息
009831則不配息；不過，009831的不配息機制及持股集中度設計，還涉及不同的產品規則與資產累積方式，不能只從「有沒有配息」判斷，仍須搭配產品架構觀察。
009831預計10月5日至10月8日募集，每股發行價格10元，一張申購金額約1萬元。從三檔ETF的投資版圖來看，009805、009819與009831雖然都與AI電力需求相關，但分別從電力基建、數據中心，以及更廣泛的AI產業鏈切入，投資人可先確認自己希望參與的產業範圍，再比較不同產品的配置方式。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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