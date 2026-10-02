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0050幾歲開始存退休金才來得及？杉本試算：25歲月投僅3千、50歲逼近3萬

聯合新聞網／ 杉本來了
杉本試算指出，0050等市值型ETF最關鍵的是起步時間，越早投入越能放大複利；若晚到40歲、50歲才開始，需提高每月投入並降低追高風險。記者余承翰／攝影
杉本試算指出，0050等市值型ETF最關鍵的是起步時間，越早投入越能放大複利；若晚到40歲、50歲才開始，需提高每月投入並降低追高風險。記者余承翰／攝影

面對社群上年輕世代早早存到第一桶金的風潮，不少步入35歲的中生代常陷入「起步太晚、追趕不上」的財務焦慮。

財經YouTube頻道創作者杉本指出，投資最怕的並非35歲才起步，而是因猶豫拖到40歲甚至45歲才進場。他以實際數據試算，若35歲開始每月定期定額投入1萬元至市值型ETF（如0050），以年化報酬率8%試算，至65歲退休時累計投入本金360萬元，最終資產規模可達約1490萬元，其中高達1130萬元皆由長期複利累積而來。

提早5年差距驚人：時間是買不到的關鍵槓桿

試算顯示，若將進場時間提前至30歲，同樣每月投入1萬元並以8%年化報酬率計算至65歲，總本金僅增加60萬元（共420萬元），但累積資產卻能達到約2294萬元，兩者終值差距高達804萬元。

杉本分析，多投入的60萬元之所以能拉出逾800萬元的資產落差，核心在於這筆資金提早進入市場，多享受了長達30年以上的複利發酵期。

中高齡起步規則生變：切忌追求高風險飆股追時間

針對40歲甚至50歲以上才打算進場的族群，杉本強調「遊戲規則已經改變」。若以65歲累積千萬退休金為目標，25歲起跑每月僅需投入約2900元，但若延遲至50歲才從零開始，每月需投入近2.9萬元，55歲更需超過5.4萬元。

然而，中高齡族群往往已累積一定規模的存款或既有資產，收入水準也與初出茅廬時截然不同。

杉本提醒，起步較晚者最忌諱「為了追趕進度而盲目買進年化報酬15%或20%的高風險標的」，因為中高齡承受大跌後等待景氣循環的時間已被壓縮。

當時間變短，應透過提高投入金額、盤點既有本金或務實調整退休目標因應，而非承擔超出負荷的下檔風險。

0050隨年齡轉身：從全力累積走向資產防禦與提領

杉本總結，20歲的武器是「純粹的時間」，35歲具備「時間加成長中的收入」，50歲則擁有「既有本金與資源」。

因此，0050等市值型ETF在各階段扮演的角色也不同：

20至39歲應專注於拉高儲蓄率與累積份額。

40歲後需檢視家庭房貸與開銷，兼顧整體資產波動度。

50歲後則必須回歸「資金動用時間」，短於5年需用的資金不宜承受劇烈波動，並將重點轉向現金流規劃與提款順序，而非單純追逐帳面最高報酬。

◎本文獲 杉本來了 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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