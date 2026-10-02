00712為何一直跌？存股族看「7元」傻眼 網：全砍掉換0050吧

復華富時不動產（00712）近期走勢引發投資人討論，一名網友昨（1）日晚間在PTT股板發文表示，自己印象中00712過去表現相對穩定，也是部分投資人用來存股領息的標的，但近期價格持續走低，讓他看不到止跌跡象，因此好奇「00712為何會一直往下崩？」以及判斷後續走勢應該觀察哪些指標。

貼文曝光後，不少網友首先把焦點放在00712的產品內容，有人提醒「去研究此產品內容就知道答案了」、「搜尋mREITs」，也有人指出，一般投資人可能看到「不動產」就以為是單純投資房地產，但00712相關成分涉及抵押型REITs，與部分一般不動產投資標的並不相同，因此投資前仍要先了解實際產品結構。

至於00712近期走弱的可能原因，PTT討論多集中在利率與槓桿操作。有網友表示「美債殖利率漲他就跌」、「美債漲成這樣，他能怎樣」，也有人認為相關公司透過借款進行操作，當利率走高、資金成本增加時，自然較為不利；另有網友直接點出「成分股是做槓桿操作，利率一直上你說呢」，將近期跌勢與利率環境連結。

面對00712一路走低，網友態度也呈現兩極。有人看到價格下跌反而認為「現在正是甜甜價，越跌越買」、「底部進場，不贏也難」；但另一派態度相對保守，有人分享自己過去看到價格從13元跌到11元便選擇離場，「沒想到現在7塊」，甚至有網友直接留言「全砍掉換0050吧」，也有人以「配息10%管理費4%的ETF」形容自己對這類產品成本與收益的疑慮。

另有網友分享家人約9元買進，如今價格來到7.3元附近，帳面虧損約7萬元，正在苦惱是否繼續持有。其他人則提醒，與其猜測00712何時回到8元，不如重新檢視商品本身，也有人直言「你要息，他要你的本」、「這種跟利率有關，就算有收到息也會賠了資本」。

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