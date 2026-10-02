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00406A「掩護性買權」是什麼？陳重銘用買房比喻 秒懂權利金怎麼賺

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘以買房交易比喻00406A的掩護性買權策略，說明賣出買權收取權利金的運作方式。圖／聯合報系資料照片
陳重銘以買房交易比喻00406A的掩護性買權策略，說明賣出買權收取權利金的運作方式。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為6月12日

針對主動中信台灣收益（00406A）採用的「掩護性買權（Covered Call）」策略，財經專家陳重銘在影音內容中解析其運作架構。

他指出，一般ETF主要賺取股利與資本利得，但台股除權息旺季集中在6月至9月，使月配息產品的股利來源相對不穩；00406A導入掩護性買權，主因即是透過「收取權利金」來穩定配息。

陳重銘以買賣房屋比喻，若擁有一棟買在3600萬元的房子，買方想以4000萬元購買，賣方可先收一筆權利金並約定未來讓對方以此價位承購。

00406A持有眾多股票，同樣藉由賣出買權向市場收取權利金當作配息來源，不僅有助穩定月配息，且權利金免繳所得稅與補充保費。

談及策略缺點，陳重銘指出，若行情大漲，掩護性買權容易「看得到吃不到」。

如同房價若一路衝上4500萬元，由於已收權利金且約定在4000萬元履約，賣方只能以4000萬元賣出，後續漲幅全由買方賺走。

陳重銘表示，00406A收取權利金的核心目的仍在於追求月配息平穩；考量當前股市處於高檔，多了這筆權利金收入，萬一股市拉回修正，也能提供下檔緩衝，為投資人多添一份保障。

◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 月配息 ETF

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