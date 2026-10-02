主動式ETF跌了就是詐騙？00981A、00991A跑贏大盤…分析師談投資心態

針對近期市場對主動式ETF「漲時捧上天、跌時批詐騙」的極端現象，財經主持人詹璇依在影音節目中與股怪教授謝晨彥深入探討投資心態。

面對外界質疑主動式ETF表現的聲音，謝晨彥直言絕非如此，並指出今年大盤漲幅約60%之際，包括主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）等主動式ETF繳出約80%的漲幅，明顯跑贏大盤。

謝晨彥表示，投資人不應在市場上漲時拍手叫好，一遇下跌就落井下石。投資主動式ETF需要給予優秀經理人與研究團隊足夠的時間，具備長期參與市場成長、等待趨勢爆發的正確觀念，而非短線隨波逐流。

節目中也分析不同操盤手的選股風格。詹璇依提到，市場常稱00981A經理人動作敏捷；而在談及00991A時，謝晨彥則分析該經理人的選股優勢在於能挖掘市場尚未察覺的潛力股並提前卡位，等待長線爆發，例如：先前市場尚未看懂鴻勁時便已搶先布局，後續展現翻倍的強勁成長動能與營運力道，體現經理人的精準眼光。

詹璇依總結指出，投資人看待主動式ETF不能只在多頭時給予肯定，在市場拉回下跌之際，更應信任專業經理人與團隊掌握3到5年長線趨勢的能力，在震盪下跌時反而更應有信心抱牢持股。

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