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今年前三季台股ETF績效 正二、半導體科技漲幅超前

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年前三季台股ETF漲幅前十名。資料來源：CMoney
今年前三季台股ETF漲幅前十名。資料來源：CMoney

台股2026年前三季上漲65.52%，連帶人氣沸騰的的94檔台股ETF也績效長紅，共有52檔績效打敗大盤，更有10檔漲幅超過100%，其中以槓桿型的正二、半導體科技類漲幅超前。

前十名漲幅都翻倍，包括群益臺灣加權正2（00685L）在內的四檔正二，以及群益半導體收益（00927）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50（00935）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）。整體來看，除了四檔正二外，其他六檔都是半導體科技相關，顯示出今年前三季，正二、半導體科技台股ETF表現相對佳。

00685L經理人洪祥益表示，台股在基本面支撐下頻頻挑戰新高，後市不看淡，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型、主動式外，也可選擇投資正2ETF。而台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

00927經理人謝明志表示，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，後市來看，AI資本支出動能仍具吸引力，也重塑半導體產業發展，進而加速廠商研發創新與生產腳步，產業前景正向，台股中長期表現仍可期，其中半導體族群更是AI商機的發展核心，科技題材類股仍將持續獲得資金青睞。半導體高息ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可增加投資組合防禦力，是較佳的長線存股策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

半導體 台股 漲幅

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