國泰費城半導體00830啟動分割 擬一拆五、投資門檻降至1.5萬元

全台唯一一檔追蹤美國費城半導體指數的ETF「國泰費城半導體」（00830）計畫辦理基金分割，將於11月19日召開受益人會議進行表決是否通過。若分割案順利過關，預估採「一拆五」方式進行，投資人買進一張所需金額可望降至約1.5萬元，有助降低投資門檻並提升市場流動性。00830自2019年5月3日掛牌至今約七年五個月，累積180,272位受益人、ETF規模約新台幣780億元，長期位居熱門ETF定期定額榜單。

國泰投信表示，00830這次分割預估約為「一拆五」方式進行，目前預估分割倍數約為五倍，實際倍數仍須待受益人會議通過後，分割後每受益權單位淨值會接近但不低於發行價格15元，須留意基金分割是將單位價格降低，受益人持有的基金總價值不變。

國泰投信提醒，凡於10月16日前（含當日）買入並持有至10月16日當日者，皆有權參與這次受益人會議，這次會議提供書面及電子兩種方式行使表決權，書面召開通知書及表決票將於10月27日前（含當日）以掛號寄出，電子投票時間為10月30日～11月16日、書面投票亦截止至11月16日16:30止、受益人會議則會於11月19日上午9:00召開，將委由證券商辦理相關驗、開票及統計作業，並於統計完成後當場公布表決結果，受益人無須親自出席，有關這次分割案相關公告，如有變動將公布於國泰投信公司官網（https://www.cathaysite.com.tw）。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，AI產業進入下一階段後，從IC設計、晶圓製造、先進封裝、記憶體到半導體設備，都有機會參與AI基礎建設需求。00830為國內唯一追蹤美國費城半導體指數的ETF，一檔涵蓋輝達、博通、美光、台積電（2330）、艾司摩爾、超微等全球半導體代表性企業，布局半導體上、中、下游完整環節，相較單押個股，可透過一檔ETF參與不同次產業的發展機會。

00830目前共有30檔成分股，主要成分股之一的美光最新公布2026會計年度第4季財報，營收達542.29億美元，遠高於市場預期的510.7億美元，較2025年同期大增379%，創歷史新高紀錄；此外，美光策略性客戶協議（SCA）的客戶財務承諾已增至320億美元。李翰林指出，美光最新財報反映AI帶動的需求已不再只集中於GPU，隨AI模型與運算需求持續提升，記憶體牆的問題更加嚴峻，各類型記憶體的重要性同步提高，也讓CPU的需求有望拉高到與GPU等量，AI產業發展逐步從單一晶片主軸，向更廣泛的半導體產業鏈擴散。

儘管市場開始關注龐大投資對科技巨頭現金流帶來的壓力，但現階段AI算力與資料中心產能依然是主要投資方向，00830一次布局全球30檔半導體指標企業，有望掌握AI基礎建設持續擴張下的產業鏈成長機會；若這次分割案順利通過，將有機會以更親民價格再創一波投資話題。

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