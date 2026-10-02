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00406A今迎0.138元配息最後買進日！規模破600億、股價重返10元

聯合新聞網／ 綜合報導
00406A即將進行第三次收益分配，本次每受益權單位配發0.138元。（聯合報系資料照片）
00406A即將進行第三次收益分配，本次每受益權單位配發0.138元。（聯合報系資料照片）

台股昨（1）日重拾漲勢，帶動主動式ETF同步走強，主動中信台灣收益（00406A）股價也重新站回10元發行價之上。隨著近期市場交投熱絡，加上收益型策略持續受到投資人青睞，00406A規模進一步突破600億元，而今（2）日也將迎來第三次配息最後買進日。

00406A經理人張書廷表示，近期台股受到國際利率、能源價格與市場資金快速輪動等因素影響，波動幅度明顯放大，但從產業基本面觀察，AI長線成長趨勢並未改變。尤其AI投資正由晶片進一步延伸至伺服器、散熱、高速傳輸、PCB及電力基礎建設，台灣擁有完整的半導體與AI硬體供應鏈，在全球科技業持續擴大資本支出的趨勢下，仍是重要受惠者。

張書廷指出，先前台股修正較偏向資金面與評價面的調整，隨著市場逐步消化利空，資金重新回到具備訂單與獲利成長能見度的族群。昨日指數再度明顯走高，也反映投資人對企業基本面的信心逐漸回溫。現階段操作上不宜僅追逐指數，而應回到企業獲利成長，聚焦AI、高效能運算及供應鏈規格升級等結構性成長趨勢。

對00406A而言，主動操作的優勢就在於市場快速輪動時，可依據企業訂單、獲利展望與評價變化彈性調整持股，在行情回升階段爭取資本利得；另一方面，基金搭配掩護性買權（Covered Call）策略，透過賣出指數買權收取權利金，在市場震盪或盤整時增加投資組合收益來源，並爭取緩衝部分下跌風險。

00406A掛牌後即將進行第三次收益分配，本次每受益權單位配發0.138元，前兩次則分別為0.128元及0.138元。今日（2日）為本次參與配息最後買進日，10月5日除息，收益分配預計11月2日發放。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 ETF 規模 月配息

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