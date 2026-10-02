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00830擬分割 規劃一拆五

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

國泰投信昨（1）日公告國泰費城半導體（00830）計畫辦理分割，將於11月19日召開受益人會議進行表決是否通過，若分割案順利過關，預估採「一拆五」方式進行，屆時投資人買進一張所需金額可望降至約1.5萬元，有助降低投資門檻並提升市場流動性。

費城半導體指數今年再度以78.2%漲幅高居市場第一強，年度漲幅達雙位數邁入第四年，連年漲勢下，國泰費城半導體昨日市價收在90.9元，今年間也一度突破百元大關，該ETF自2019年5月3日掛牌，當時以15元發行，也是目前召開分割受益人大會中最年輕的一檔。

國泰投信表示，國泰費城半導體此次分割預估約為「一拆五」方式進行，目前預估分割倍數約為五倍，實際倍數仍須待受益人會議通過後，分割後每受益權單位淨值會接近但不低於發行價格15元，須留意分割是將單位價格降低，受益人持有的總價值不變。

國泰投信提醒，凡於10月16日前（含當日）買入並持有至10月16日當日者，皆有權參與本次受益人會議，本次會議提供書面及電子兩種方式行使表決權，書面召開通知書及表決票將於10月27日前（含當日）以掛號寄出，電子投票時間為10月30日～11月16日、書面投票亦截止至11月16日、受益人會議則會於11月19日上午召開，並於統計完成後當場公布表決結果。

另外，元大科技市值（原元大電子）也將在10月8日召開受益人大會，除了分割議案外，還有調整為不配息議案，投資人可在10月5日前透過證券App進行電子投票，或透過紙本方式郵寄表決票，9月4日前持有的投資人都有投票資格。

富邦NASDAQ則已經確定受益權單位數分割倍數為五倍、即一拆五，預計11月11日至11月16日停止初級市場申贖、次級市場交易及轉換，11月17日恢復交易、申贖、借券及過戶，新受益權單位數亦於當日上市買賣。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

費城半導體 國泰 投信

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