12檔台股ETF配息 亮牌

10月台股ETF配息頻頻傳好消息，昨（1）日元大高股息（0056）、中信成長高股息、主動安聯台灣高息、中信臺灣智慧50等12檔台股ETF也將陸續揭曉配息結果。

進一步檢視個別標的，在昨日公告配息的季配ETF中，中信臺灣智慧50每受益權單位預估配息金額1.8元，以昨日收盤價換算，單季配息殖利率4.9%、永豐台灣ESG擬配1.5元，單季配息殖利率4.09%、元大高股息擬配1.72元，單季配息殖利率3.02%、主動安聯台灣高息擬配0.473元，單季配息殖利率3.01%、主動中信台灣卓越擬配0.5元，單季配息殖利率2.7%、FT臺灣SMART擬配0.6元，單季配息殖利率2.1%、主動第一金優股息擬配0.21元，單季配息殖利率1.9%。

月月配部分，中信成長高股息擬配0.5元，單月配息殖利率1.6%、復華台灣科技優息擬配0.38元，單月配息殖利率1.2%、FT臺灣永續高息擬配0.09元，單月配息殖利率0.67%、凱基台灣AI 50擬配0.12元，單月配息殖利率0.64%。

雙月配的永豐優息存股擬配0.268元，單期配息殖利率1.5%；至於年配的永豐臺灣加權今年則不予配息。

對比前一次，下調配息金額的則有永豐台灣ESG、FT臺灣永續高息、FT臺灣SMART；此外，主動中信台灣卓越和主動第一金優股息則首次配息，也開出亮眼成績。合計近兩日共計有27檔台股ETF公告配息資訊，在台股再戰48K之際，也帶動多檔台股ETF配息刷新新紀錄，據了解，如元大高股息、中信成長高股息、主動安聯台灣高息、中信臺灣智慧50、國泰台灣領袖50、台新臺灣半導體30、群益半導體收益、台新臺灣IC設計、主動群益科技創新、兆豐電子高息等權、主動摩根台灣鑫收等台股ETF每受益權單位預估配息金額都紛紛創下掛牌來單次新高。

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