聽新聞
0:00 / 0:00

12檔台股ETF配息 亮牌

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
10月台股ETF配息頻頻傳好消息。聯合報系資料照
10月台股ETF配息頻頻傳好消息。聯合報系資料照

10月台股ETF配息頻頻傳好消息，昨（1）日元大高股息（0056）、中信成長高股息、主動安聯台灣高息、中信臺灣智慧50等12檔台股ETF也將陸續揭曉配息結果。

進一步檢視個別標的，在昨日公告配息的季配ETF中，中信臺灣智慧50每受益權單位預估配息金額1.8元，以昨日收盤價換算，單季配息殖利率4.9%、永豐台灣ESG擬配1.5元，單季配息殖利率4.09%、元大高股息擬配1.72元，單季配息殖利率3.02%、主動安聯台灣高息擬配0.473元，單季配息殖利率3.01%、主動中信台灣卓越擬配0.5元，單季配息殖利率2.7%、FT臺灣SMART擬配0.6元，單季配息殖利率2.1%、主動第一金優股息擬配0.21元，單季配息殖利率1.9%。

月月配部分，中信成長高股息擬配0.5元，單月配息殖利率1.6%、復華台灣科技優息擬配0.38元，單月配息殖利率1.2%、FT臺灣永續高息擬配0.09元，單月配息殖利率0.67%、凱基台灣AI 50擬配0.12元，單月配息殖利率0.64%。

雙月配的永豐優息存股擬配0.268元，單期配息殖利率1.5%；至於年配的永豐臺灣加權今年則不予配息。

對比前一次，下調配息金額的則有永豐台灣ESG、FT臺灣永續高息、FT臺灣SMART；此外，主動中信台灣卓越和主動第一金優股息則首次配息，也開出亮眼成績。合計近兩日共計有27檔台股ETF公告配息資訊，在台股再戰48K之際，也帶動多檔台股ETF配息刷新新紀錄，據了解，如元大高股息、中信成長高股息、主動安聯台灣高息、中信臺灣智慧50、國泰台灣領袖50、台新臺灣半導體30、群益半導體收益、台新臺灣IC設計、主動群益科技創新、兆豐電子高息等權、主動摩根台灣鑫收等台股ETF每受益權單位預估配息金額都紛紛創下掛牌來單次新高。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 配息 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

10月配息 多檔ETF創新高

八檔台股ETF 逆勢上漲

高股息商品 買盤青睞

高股息標的 買盤追捧

相關新聞

12檔台股ETF配息 亮牌

10月台股ETF配息頻頻傳好消息，昨（1）日元大高股息（0056）、中信成長高股息、主動安聯台灣高息、中信臺灣智慧50等12檔台股ETF也將陸續揭曉配息結果。

00830擬分割 規劃一拆五

國泰投信昨（1）日公告國泰費城半導體（00830）計畫辦理分割，將於11月19日召開受益人會議進行表決是否通過，若分割案順利過關，預估採「一拆五」方式進行，屆時投資人買進一張所需金額可望降至約1.5萬元，有助降低投資門檻並提升市場流動性。

台股ETF零股交易 發燒

台股近期收盤點位屢創新高，投資人參與熱度持續升溫，零股交易也成為小額布局台股的重要管道。觀察台股零股成交量排行前十名ETF，以高股息、市值型產品為主，小資族投資人仍透過零股方式布局大型權值股及高息標的。

主動式槓桿型 各自圈粉

台股指數昨（1）日收盤以48,353.49點創新高，多數法人機構預估今年攻上5萬點機率高；大盤指數後續有創高空間之際，投資人買賣台股ETF標的出現分歧，觀察近五日成交均量前十大包括：息收、槓桿、主動式及反向都各有青睞者，呈現百花齊放態勢。

七檔指數商品 創高價

護國神山台積電昨（1）日收在2,510元，再度追平史上新高價，台股再戰48K，終場收在48,353點，創下歷史新高價，推升富邦台50（006208）、元大科技市值（0053，原名元大電子）等七檔ETF市價創高，另有二檔追平歷史高價，展現亮眼佳績。

半導體主題 紅光滿面

台股今（2026）年前三季漲幅65.52%，94檔台股ETF以半導體ETF表現最為亮眼，報酬率幾乎都翻倍；兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）9月報酬率12.4%居冠之外，今年來報酬率130.4%也在原型ETF奪冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。