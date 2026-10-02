六檔千億級ETF 規模躍進

台股10月第一個交易日再度刷新收盤新高價，今年來加權指數勢如破竹，以66.9%的漲幅居新興亞洲之冠，台股ETF挹注資金活水功不可沒，昨日總規模攀升至8.04兆元，千億元台股ETF有14檔，其中六檔規模改寫新高，其中，凱基台灣TOP 50（009816）規模也突破2,000億元。

根據CMoney統計，昨日台股ETF總規模增加778.1億元，第二度站上8兆元大關，攀升至8.04兆元，改寫新高紀錄。

以個別標的來看，規模在千億元上的台股ETF共計有14檔，依序為元大台灣50的25,019.3億元、元大高股息8,054.2億元、國泰永續高股息6,575.00億元、群益台灣精選高息6,091.5億元、富邦台50的4,810.8億元、主動統一台股增長2,907.03億元、元大台灣50正2的2,722.2億元、凱基台灣TOP 50的2,014.1億元、富邦科技1,678.06億元、大華優利高填息30的1,611.9億元、復華台灣科技優息1,578.5億元、國泰台灣科技龍頭1,565.7億元、主動統一升級50的1,475.1億元、元大台灣高息低波1,078.07億元。

其中，元大台灣50、元大高股息、富邦台50、凱基台灣TOP 50、富邦科技以及大華優利高填息30等千億元的台股ETF昨日規模都改寫新高。

值得一提的是，今年以來共計有15檔台股ETF新兵掛牌台股，包含14檔主動台股ETF，而凱基台灣TOP50作為今年以來唯一一檔被動台股ETF新兵，從2月3日掛牌，昨日規模已經站上2,000億元大關，也成為所有掛牌台股ETF中第九檔規模超過2,000億元者。

凱基台灣TOP 50研究團隊表示，四大CSP業者財報即將出爐，財報將成判讀AI半導體評價是否重估的風向球，預期後續行情將由個別產業與龍頭股財報主導，10月底財報與AI變現率能否延續強勢將是觀察指標。

美公債殖利率持續高檔，預期金融市場波動難免，類股輪動快速，位居AI鏈關鍵地位的台股，仍將是投資市場重中之重，可打包一籃子龍頭企業的市值型布局。

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