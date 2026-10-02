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半導體主題 紅光滿面

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股今（2026）年前三季漲幅65.52%，94檔台股ETF以半導體ETF表現最為亮眼，報酬率幾乎都翻倍；兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）9月報酬率12.4%居冠之外，今年來報酬率130.4%也在原型ETF奪冠。

投信人士分析，投資人普遍認為投資半導體要「含積量」愈高愈好，不過，今年市場走勢打破這種依賴單一個股的迷思。00913之所以領先群雄，甚至在單月及年度績效雙雙封王，核心關鍵就在於其獨特的成分股配置邏輯，與其他半導體ETF截然不同的「含積量」分散策略，也因此看到法人機構將00913納入投資組合有增多現象。

兆豐台灣晶圓製造ETF經理人吳朋鴻表示，雖然法規已開放可申請提高基金持有台積電比例達三成，00913持有比率卻不超過25%，操作思維是將可增提的5%分布到其他漲幅可更高標的，採分散布局於半導體各方群山的策略，有效降低單一個股震盪對淨值造成的衝擊，更能全面捕捉供應鏈輪漲的獲利商機，因此，創造出亮眼的報酬率。

吳朋鴻表示，00913另一個受法人青睞之處在於持股避開KY股，因為這類標的財報相對掌握不易，寧願避開降低持有風險，這種追求報酬卻謹慎降低風險作法受法人肯定。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

半導體 台股 報酬率

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