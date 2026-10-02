主動式槓桿型 各自圈粉

台股指數昨（1）日收盤以48,353.49點創新高，多數法人機構預估今年攻上5萬點機率高；大盤指數後續有創高空間之際，投資人買賣台股ETF標的出現分歧，觀察近五日成交均量前十大包括：息收、槓桿、主動式及反向都各有青睞者，呈現百花齊放態勢。

近五日成交均量前十名中，中信台灣收益（00406A）是近期交易最熱門的台股ETF，復華富時不動產、群益台灣精選高息及群益ESG投等債20+也是強調收益類型；群益臺灣加權正2與元大台灣50正2為槓槓型；主動式則有主動統一升級50及主動統一台股增長入榜，凱基台灣TOP50屬市值型；元大台灣50反1則為反向。

中信台灣收益經理人張書廷表示，近期加權指數改寫歷史新高，加上地緣政治風險未除，美債殖利率攀升，外資轉趨觀望；不過，整體產業基本面並未明顯轉弱，市場焦點仍將回歸企業獲利表現，短線震盪反而有助於消化過熱籌碼，讓後續行情發展更趨健康。

00406A近期受到市場關注，除了聚焦台灣AI產業趨勢外，也透過投資組合納入掩護性買權（Covered Call）策略，增加收益來源。由於近幾個月市場波動相對明顯，有助於權利金收入累積，而在市場多頭趨勢延續期間，投資人無須過度擔心完全錯失產業成長機會。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益表示，台股在基本面支撐下頻頻挑戰新高，後市不看淡，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型、主動式外，也可選擇投資正2型ETF。台股正2型ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。2026年大學生台股單筆投資排行榜，凱基台灣TOP50不僅單筆投資名列第三，定期定額排行同樣高居前三，同獲主動投資、定期投資族群青睞。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。