聽新聞
0:00 / 0:00

主動式槓桿型 各自圈粉

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股指數昨（1）日收盤以48,353.49點創新高，多數法人機構預估今年攻上5萬點機率高；大盤指數後續有創高空間之際，投資人買賣台股ETF標的出現分歧，觀察近五日成交均量前十大包括：息收、槓桿、主動式及反向都各有青睞者，呈現百花齊放態勢。

近五日成交均量前十名中，中信台灣收益（00406A）是近期交易最熱門的台股ETF，復華富時不動產、群益台灣精選高息及群益ESG投等債20+也是強調收益類型；群益臺灣加權正2與元大台灣50正2為槓槓型；主動式則有主動統一升級50及主動統一台股增長入榜，凱基台灣TOP50屬市值型；元大台灣50反1則為反向。

中信台灣收益經理人張書廷表示，近期加權指數改寫歷史新高，加上地緣政治風險未除，美債殖利率攀升，外資轉趨觀望；不過，整體產業基本面並未明顯轉弱，市場焦點仍將回歸企業獲利表現，短線震盪反而有助於消化過熱籌碼，讓後續行情發展更趨健康。

00406A近期受到市場關注，除了聚焦台灣AI產業趨勢外，也透過投資組合納入掩護性買權（Covered Call）策略，增加收益來源。由於近幾個月市場波動相對明顯，有助於權利金收入累積，而在市場多頭趨勢延續期間，投資人無須過度擔心完全錯失產業成長機會。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益表示，台股在基本面支撐下頻頻挑戰新高，後市不看淡，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型、主動式外，也可選擇投資正2型ETF。台股正2型ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。2026年大學生台股單筆投資排行榜，凱基台灣TOP50不僅單筆投資名列第三，定期定額排行同樣高居前三，同獲主動投資、定期投資族群青睞。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

主動式 台股指數 群益

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00406A爆量66.27萬張登台股成交王！10月5日除息0.138元 法人曝買盤卡位關鍵

00406A將除息！配息0.138元、年化逾16％…經理人看AI第四季出貨旺季

八檔台股ETF 逆勢上漲

00406A規模飆增745％破548億！祭「年化16％」高配息 10/2最後買進日搶卡位

相關新聞

12檔台股ETF配息 亮牌

10月台股ETF配息頻頻傳好消息，昨（1）日元大高股息（0056）、中信成長高股息、主動安聯台灣高息、中信臺灣智慧50等12檔台股ETF也將陸續揭曉配息結果。

00830擬分割 規劃一拆五

國泰投信昨（1）日公告國泰費城半導體（00830）計畫辦理分割，將於11月19日召開受益人會議進行表決是否通過，若分割案順利過關，預估採「一拆五」方式進行，屆時投資人買進一張所需金額可望降至約1.5萬元，有助降低投資門檻並提升市場流動性。

台股ETF零股交易 發燒

台股近期收盤點位屢創新高，投資人參與熱度持續升溫，零股交易也成為小額布局台股的重要管道。觀察台股零股成交量排行前十名ETF，以高股息、市值型產品為主，小資族投資人仍透過零股方式布局大型權值股及高息標的。

主動式槓桿型 各自圈粉

台股指數昨（1）日收盤以48,353.49點創新高，多數法人機構預估今年攻上5萬點機率高；大盤指數後續有創高空間之際，投資人買賣台股ETF標的出現分歧，觀察近五日成交均量前十大包括：息收、槓桿、主動式及反向都各有青睞者，呈現百花齊放態勢。

七檔指數商品 創高價

護國神山台積電昨（1）日收在2,510元，再度追平史上新高價，台股再戰48K，終場收在48,353點，創下歷史新高價，推升富邦台50（006208）、元大科技市值（0053，原名元大電子）等七檔ETF市價創高，另有二檔追平歷史高價，展現亮眼佳績。

半導體主題 紅光滿面

台股今（2026）年前三季漲幅65.52%，94檔台股ETF以半導體ETF表現最為亮眼，報酬率幾乎都翻倍；兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）9月報酬率12.4%居冠之外，今年來報酬率130.4%也在原型ETF奪冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。