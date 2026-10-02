台股ETF零股交易 發燒

台股近期收盤點位屢創新高，投資人參與熱度持續升溫，零股交易也成為小額布局台股的重要管道。觀察台股零股成交量排行前十名ETF，以高股息、市值型產品為主，小資族投資人仍透過零股方式布局大型權值股及高息標的。

台股10月開局紅，昨（1）日開紅盤，終場收在48,353點，再創收盤指數歷史新高。觀察昨日台股盤面結構，電子股占大盤成交比重達八成，權值電子股台積電、聯電、日月光投控、台達電、緯創、鴻海均站上短期均線，帶動指數緩步墊高；後續權值電子能否延續強勢表現，將成為台股續攻的重要觀察指標。

值得注意的是，台股近期市場情緒熱絡，小資族與散戶投資人紛紛透過零股交易積極進場。觀察單日零股成交量前十強，高股息族群人氣居高不下，群益台灣精選高息（00919）以高達533萬7,613股的成交量拔得頭籌，榮登單日零股交易王；緊隨其後的是元大台灣50（0050），以379萬347股拿下亞軍。元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），則分別以228萬9,968股、177萬7,088股分列第三、第四名。

此外，榜單中也不乏新型態與特色ETF，包括：凱基台灣TOP50達133萬股、主動統一台股增長達128.5萬股、大華優利高填息30達122萬股，均突破「百萬零股大關」，躋身前七名。另外，主動型ETF主動中信台灣收益，及元大台灣50正2、復華富時不動產，也擠進前十名。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志指出，雖然目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，台股第4季傳統旺季基本面仍抱持高度正面看法。事實上，AI伺服器升級帶來高速傳輸與高階材料的爆發性成長，使半導體（IC 設計、封測、晶圓代工）與PCB/CCL（銅箔基板、載板）等高速傳輸主題成為市場最吸金的主軸。

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