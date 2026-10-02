七檔指數商品 創高價

護國神山台積電昨（1）日收在2,510元，再度追平史上新高價，台股再戰48K，終場收在48,353點，創下歷史新高價，推升富邦台50（006208）、元大科技市值（0053，原名元大電子）等七檔ETF市價創高，另有二檔追平歷史高價，展現亮眼佳績。

根據CMoney統計，昨日收盤價創高的台股ETF包含富邦台50、元大台灣價值高息、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、主動野村台灣50、元大科技市值和富邦臺灣優質高息，而富邦淨零ESG50和凱基台灣TOP50也是追平收盤新高價。類型涵蓋市值型、主題型、高股息型、主動式等。

從今年來漲幅觀察，對比加權報酬指數69.6%漲幅，元大科技市值（0053）81.4%、元大臺灣ESG永續（00850）80%、富邦淨零ESG50的79.5%、主動野村台灣50的77.5%、富邦台50的75.4%、富邦公司治理72.8%等，都領先大盤。

富邦台50經理人洪珮甄表示，觀察近期台股盤面結構，權值電子股穩健推升，多檔指標性權值股陸續站回短期均線，多方架構延續，市場投資主軸仍聚焦AI。不過，隨AI產業進入下一階段成長，供應鏈投資邏輯也逐步由單純的AI晶片需求擴張，延伸至高階製程、先進封裝及系統整合等領域。

從產業趨勢來看，AI ASIC、GPU及HBM需求持續成長，帶動先進製程與CoWoS等先進封裝需求同步升溫；另一方面，全球主要雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI相關資本支出，也顯示AI基礎建設投資趨勢尚未改變。隨算力需求持續提升，相關投資效益可望由上游晶片進一步向先進製程、先進封裝、AI伺服器及關鍵零組件擴散，台灣科技供應鏈仍是全球AI基礎建設擴張的重要受惠者。

主動野村台灣50經理人林浩詳表示，展望第4季，傳統電子旺季與AI伺服器出貨動能可望成為台股重要支撐，新一代AI運算平台進入量產後，也將帶動伺服器滑軌、光通訊、CCL及散熱等供應鏈需求持續升溫。四大雲端服務供應商2027年資本支出預估上看1兆美元，顯示AI基礎建設投資仍具延續性；在算力需求擴張與產品規格升級趨勢下，可持續關注具技術門檻、客戶優勢及產品升級能力的產業龍頭。

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