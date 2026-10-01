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00912配息1.8元創新高！前三季含息報酬81.26％…年化配息率上看20％

聯合新聞網／ 綜合報導
00912前三季含息報酬率達81.26%，最新每受益權單位擬配1.8元，創掛牌以來單次配息新高。記者余承翰／攝影
00912前三季含息報酬率達81.26%，最新每受益權單位擬配1.8元，創掛牌以來單次配息新高。記者余承翰／攝影

台股10月開局延續多頭走勢，加權指數今（1）日上漲413.36點，終場收在48,353.49點，改寫歷史收盤新高，台積電則收在2,510元。隨著AI需求持續成長，加上企業獲利維持上行趨勢，今年台股一路走強，除了半導體、AI等產業型ETF受惠，市值型ETF也搭上這波多頭行情。

其中，中信臺灣智慧50（00912）今年前三季含息報酬率達81.26%，在13檔被動市值型ETF中排名第4；最新收益分配也出爐，每受益權單位擬配發1.8元，創掛牌以來單次配息新高。若以10月1日收盤價36.21元估算，年化配息率上看20%，除了前三季績效受到關注，本次配息金額也成為市場焦點。

00912經理人韓聖弘表示，台股來到歷史高檔後，投資人除了希望參與企業獲利與指數長期成長，也更加關注市場波動與收益來源。相較集中投資單一個股或特定產業，市值型ETF可透過大型權值企業參與台灣企業獲利成長。00912則進一步導入Smart Beta概念，以大型企業為主要投資範圍，再透過智慧因子篩選成分股，今年前三季表現也優於傳統市值型ETF同期表現。

不過，00912的收益來源仍應回歸成分股的企業獲利、股利及資本利得等基金可分配收益，而非單純追求高配息。韓聖弘指出，今年台股走強的主要支撐仍是企業獲利成長，AI投資也已從早期GPU、伺服器，逐漸延伸至先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸、PCB、CCL、散熱與電力等領域；台灣擁有完整的半導體及AI硬體供應鏈，在全球科技巨頭持續擴大資本支出的趨勢下，相關企業仍有機會受惠。

展望第四季，上市櫃公司營收、台積電法說及美國大型科技企業財報將陸續登場，市場焦點也將重新檢視企業獲利能否支撐目前評價。韓聖弘認為，AI帶動的企業資本支出與科技升級趨勢尚未改變，只要企業獲利成長延續，台股中長期基本面仍具支撐；對希望參與台股長期成長、又不想承擔單一個股風險的投資人，可透過市值型ETF分散布局，並以定期定額或市場震盪時分批布局，降低追高風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00912中信臺灣智慧50 配息 報酬 台積電 ETF

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