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00991B、00985D配息出爐！0.067元、0.061元…年化配息率最高7.79％

聯合新聞網／ 綜合報導
00991B、00985D最新配息分別為0.067元、0.061元，10月20日同步除息。聯合報系資料照
00991B、00985D最新配息分別為0.067元、0.061元，10月20日同步除息。聯合報系資料照

2026年10月1日 — 聯準會啟動升息，固定收益資產投資價值也重新受到市場關注。貝萊德投信指出，相較於過去的低利率時代，目前投資等級債券不僅提供更具吸引力的收益率，也具備較佳的信用品質與資產配置功能。旗下iShares安碩2檔投資等級債券ETF也將在10月迎接配息，其中00991B本次每單位配息0.067元，年化配息率約5.66%；00985D每單位配息0.061元，年化配息率約7.79%。

8月3日掛牌、將於10月迎接首次配息的貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF（00991B），主要聚焦全球高評等A級美元公司債，本次每單位配息0.067元，年化配息率約5.66%。收益分配評價日為9月30日，欲參與配息需在10月19日最後買進日買入持有，10月20日除息，預計11月17日發放配息。

主動挑選美國為主、全球布局之優質投資等級債的貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D），則將進入第5次配息，本次每單位配息0.061元，年化配息率約7.79%。本次收益分配評價日同樣為9月30日，想參與配息的投資人需在10月19日最後買進日進場，10月20日除息，預計11月17日發放配息。

00985D基金經理人游忠憲表示，債券市場面對殖利率快速上升環境，美國10年期公債殖利率一度突破5%，創下2007年以來相對新高，在聯準會維持偏鷹派立場、能源價格波動及經濟數據持續強勁，利率走勢再度成為投資焦點，也牽動債券資產表現。目前固定收益市場最大的投資機會來自於在較高收益環境下，透過主動精選債券標的打造收益表現，特別是隨著聯準會升息後，短天期與中天期債券殖利率仍維持相對高檔，目前收益水準已能成為投資組合中較具有吸引力的來源。

游忠憲說明，美國核心通膨數據高於預期，PMI與就業數據則顯示經濟保持韌性，因此市場對未來進一步升息機率看升。然而，目前大環境對升息路徑的定價可能已偏向積極，投資人可關注重視收益多於債券價格上漲的資本利得空間。

隨市場進入「高利率但成長仍具韌性」的新環境，游忠憲認為，面對殖利率波動與政策不確定性，投資人更應該聚焦相對具有較穩定收益能力、信用基本面良好且具備靈活配置優勢的固定收益資產，透過多元化收益來源及主動管理策略，讓債券部位在投資組合中扮演重要角色之一。

針對較高評級債券資產，00991B基金經理人楊貽甯指出，高息環境中有助於A級債券表現，這類投資級債不追最高評級，利於換取更具吸引力的票息，且相較於BBB級別債券更能抵禦降評衝擊，能在品質與收益之間取得相對有吸引力的平衡點，適合作為中長期債券資產配置核心。

楊貽甯進一步指出，發行A級債券的企業例如聯合健康、艾伯維生技、高盛、摩根大通、摩根士丹利、百威集團等各產業龍頭大廠，囊括金融、醫療、民生消費、基礎建設等產業。統計自2017年9月以來的資料，這些A級公司債票息多落在5%上下區間，增添投組面對波動的防禦能力，長天期配置亦有機會受惠未來利率變化。

楊貽甯建議，投資人可適度持有00991B這類投資等級債券部位，搭配月配息機制，讓資產配置核心兼具收益潛力。

主動貝萊德優投等（00985D）、貝萊德A級公司債（00991B）10月配息時程

重要項目00985D00991B
第一階段公告日10/0110/01
現金收益公告日10/1610/16
參與配息最後買進日10/1910/19
除息日10/2010/20
配息發放日11/1711/17
資料來源：貝萊德投信，2026年10月1日。

主動貝萊德優投等（00985D）前4次配息紀錄

日期配息金額(元)
2026/090.061
2026/080.061
2026/070.061
2026/060.0592
資料來源：貝萊德投信，2026年10月1日。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00991B貝萊德A級公司債 00985D主動貝萊德優投等 債券ETF 聯準會 資產配置 升息

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