市值型ETF攻守兼備 00912擬配1.8元、年化配息率上看20%

台股多頭氣勢延續，10月首個交易日再寫新高，加權指數1日終場上漲413點，收在48,353點，創歷史收盤新高，權王台積電（2330）收在2,510元。在AI需求持續成長、企業獲利維持上行趨勢帶動下，台股今年以來漲勢凌厲，不僅半導體、AI等產業型ETF表現突出，市值型ETF同樣成為這波多頭行情的重要受惠者。

中信台灣智慧50 ETF（00912）經理人韓聖弘表示，台股站上歷史高檔後，投資人一方面期待參與企業獲利與指數長期成長，另一方面也開始更加重視波動風險及收益來源。相較於單押個股或特定產業，市值型ETF透過大型權值企業參與台灣經濟及企業獲利成長，在目前指數高檔震盪環境下，仍是投資人掌握台股長線趨勢的重要工具。

觀察今年前三季市值型ETF表現，具備Smart Beta概念的ETF表現尤其突出。00912前三季含息報酬率達81.26%，在13檔被動市值型ETF中排名第四，也優於傳統市值型ETF同期表現，顯示市值型投資除了單純依照公司市值大小配置外，透過不同指數設計與選股邏輯，也有機會在多頭市場中掌握更具成長動能的企業。

除了資本利得表現亮眼，00912配息也同步受到市場關注。00912公告最新收益分配，每受益權單位擬配發1.8元，寫下掛牌以來單次配息新高，依1日收盤價36.21元估算，年化配息率上看20%。

00912是以大型企業為主要投資範圍，透過智慧因子篩選成分股，因此其收益來源仍應回歸成分股企業獲利、股利及資本利得等基金可分配收益，而非單純追求高配息。對投資人而言，今年前三季含息報酬超過八成，加上本次擬配息金額創高，也凸顯在多頭行情中，市值型ETF同樣有機會兼顧資產成長與收益分配需求。

韓聖弘指出，台股今年表現強勢，最主要支撐仍來自企業獲利成長。AI投資已由最初的GPU與伺服器，逐步擴散至先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸、PCB、CCL、散熱及電力等領域，而台灣擁有全球完整的半導體及AI硬體供應鏈，在全球科技巨頭持續擴大資本支出的趨勢下，相關企業仍有機會持續受惠。

觀察今日盤勢，即使台股位處歷史高檔，資金並未全面撤離電子族群。今日台積電收在2,510元，被動元件等族群亦有明顯表現，顯示資金正由先前集中於少數AI龍頭，逐漸轉向不同次產業及具基本面支撐的個股輪動。隨著第4季上市櫃公司營收、台積電法說及美國大型科技企業財報陸續登場，市場焦點將重新回到企業獲利能否支撐目前評價。

展望後市，韓聖弘認為，AI帶動的企業資本支出與科技升級趨勢尚未改變，台灣大型權值企業又高度集中於全球半導體、電子製造及AI供應鏈，只要企業獲利成長趨勢延續，台股中長期基本面仍具支撐。對於希望參與台股長期成長、又不希望承擔單一個股風險的投資人而言，可透過市值型ETF分散布局，並採取定期定額或逢市場震盪分批布局方式，降低追高風險。

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