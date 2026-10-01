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今年最強指數太會漲 00830將啟動分割投票、有望一拆五

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
費城半導體指數今年再度已78.29%漲幅之姿目前高居市場第一強，年度漲幅達雙位第四年，帶動追蹤該指數的國泰費城半導體（00830）擬將進行分割投票。 示意圖／AI生成
費城半導體指數今年再度已78.29%漲幅之姿目前高居市場第一強，年度漲幅達雙位第四年，帶動追蹤該指數的國泰費城半導體（00830）擬將進行分割投票。 示意圖／AI生成

費城半導體指數今年再度以78.29%漲幅之姿目前高居市場第一強，年度漲幅達雙位第四年，帶動追蹤該指數的國泰費城半導體（00830）擬將進行分割投票，投資人可於10月30日至11月16日透過證券APP進行電子投票，或透過紙本方式郵寄表決票，10月16日前持有的投資人都有投票資格。

國泰費城半導體自2019年5月3日掛牌，當時以15元發行，受惠於AI帶動半導體龐大需求，近年來費城半導體指數分別上漲64.9%、19.27%、42.23%、78.29%，連年漲勢下，國泰費城半導體今日市價收在90.9元，今年間也一度突破百元大關。

因此，國泰費城半導體將進行議案投票決議是否分割，若通過，將以受益人會議當日（11月19日）淨值為基準，採回到發行價15元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

根據國泰投信公告，對於國泰費城半導體現有及潛在投資人而言，ETF執行分割，ETF淨值與受益權單位數將會成等反比調整，但受益人持有的受益憑證總市值並不會因分割而改變，投資人權益將受保障。

其次，分割可降低投資門檻，有助於帶動ETF流動性。國泰費城半導體以追蹤美國費城半導體指數為目標，聚焦布局美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，因美股近年多呈長期上漲之趨勢，ETF淨值自然相應呈現加速上漲趨勢，然而當價格過高，將會降低投資人進場意願，進而影響商品流動性，實行分割機制為最直接且最有效降低投資門檻方式。

舉例而言，當國泰費城半導體市價為90元時，投資人買入一張之成本為9萬元，當市價降為15元時，投資人買入一張之成本將大幅降低為1.5萬，股價降低將使投資人更能負擔，讓小額投資人也能以低門檻方式參與投資，有助於吸引更多投資人交易，進而提升流動性。此外，流動性提高也能促使價差縮小，使投資人能以更好的價格交易，有助於投資人權益提升。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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