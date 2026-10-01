00406A規模衝破600億！一天大增近34億元 明日最後買進搶配息！

台股10月1日延續攻勢，加權指數終場上漲413.36點或0.86%，收在48,353.49點，成交金額達8,388.73億元。

在市場熱度居高不下之際，主動中信台灣收益ETF（00406A）交投同步維持強勁，單日成交量達30萬7,365張、成交金額30.55億元，終場上漲0.09元或0.91%，收在10.00元整數關卡，單日最新淨值亦來到9.98元，日漲幅達1.32%。

在搶搭除息行情的資金大舉湧入下，00406A基金規模出現爆發性成長。根據中國信託投信官網最新揭露資訊，截至10月1日，00406A基金資產總淨值已由前一日的576.9億元暴增至610.85億元，單日大增近34億元，正式跨越600億元大關。

截投信官網至2026年10月1日，00406A基金資產總淨值衝上610.85億元，每單位淨值來到9.98元、日漲1.32%。

00406A近期成為市場焦點，主要因本期配息維持每單位0.138元高檔水準，年化配息率突破16%，而10月2日即為參與本次除息的最後買進日，催出大量搶息買盤。

中信投信基金經理人張書廷表示，00406A身為亞洲前五大掩護性買權（Covered Call）ETF，其優勢在於配息來源主要由賣出買權（Call）所收取的權利金支撐，全年現金流平穩且不受除權息淡旺季影響。

為克服傳統掩護性買權在多頭時漲幅受限的缺點，00406A特別採賣出買權約20%、搭配約20%多方台指期貨的對沖機制，在發揮權利金防禦效果的同時，亦能在台股多頭行情中補足漲勢，再結合基本面選股策略，兼顧高現金流與資本利得空間。

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