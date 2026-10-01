高息ETF誰最會漲？00927 9月飆11% 估配息2元、年化配息率破20%

台股9月月線收紅，統計9月份大盤上漲1811.66點，漲幅3.93%。面對台股高檔盤勢波動加劇，市場法人建議，資金可以逐步湧向具有防禦能力的台股高息ETF，特別是擁有半導體科技產業題材、加上息率高的台股高息ETF。

觀察9月份台股高息ETF績效表現，有8檔打敗大盤，其中以群益半導體收益ETF（00927）上漲11.11%漲幅居冠，也是唯一雙位數漲幅的台股高息ETF，展現出其結合半導體產業高成長及息收護體的強大優勢。

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益公告第14次配息資訊，本次預估每股配發金額為2元，連4季配息金額都創新高。若以9月30日收盤價39.89元來推算，預估單次配息率5.03%，預估年化配息率約20.13%。本次除息日訂於10月19日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在10月16日買進，收益分配發放日則訂於11月13日。

群益投信台股ETF團隊分析，面對盤勢高檔波動，建議投資人可以透過高股息ETF來為投組增加抗震力，其中結合半導體科技產業成長前景的高股息ETF除了具低波動特性、可兼顧收益需求，還有AI熱潮所帶來的潛在資本利得可期，因此成為現階段資金配置的最佳選擇。在AI成長趨勢不變下，預期科技類股將持續獲得資金青睞，不過，面對大盤高檔、類股輪動加劇的市況，投資人不妨善用結合科技、半導體題材，且有亮眼息收水準的台股ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可為投資組合增加防禦力，是較佳的長線存股策略。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，台灣半導體8月營收年增61%大幅優於歷史平均，第3季在AI先進製程與高階封測驅動下，晶圓代工與封測營收預估季增15%至20%。第4季受惠旺季動能延續，族群營收料維持雙位數季增。台積電先進產能滿載並外溢訂單，推升台灣成熟製程公司稼動率突破九成並迎來漲價循環。台灣作為AI產業關鍵供應鏈，不論是先進代工、封裝等半導體電子產業相關供應鏈營運有望持續受惠，台股盤勢仍有望迎接第4季傳統股市旺季上漲契機。

9月份打敗大盤的台股高息ETF。資料來源：CMONEY

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